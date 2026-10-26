iPhone Duo, iPhone 18 Pro y Pro Max: precios actualizados
Al 26 de octubre de 2026, se han dado a conocer los precios de los smartphones iPhone Duo, iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max. Los valores varían según la capacidad de almacenamiento, el color del chasis y la configuración de la tarjeta SIM. La diferencia de precio entre ciertas versiones de los dispositivos también es notable. La lista distingue por separado las versiones que funcionan con tarjeta SIM electrónica (eSIM) y los modelos que admiten tanto tarjeta SIM física como eSIM.
Precios del iPhone Duo
• Versión de 256 GB: 3549 dólares
• Versión de 512 GB: 4599 dólares
Precios del iPhone 18 Pro y Pro Max
Versiones E-SIM + E-SIM
iPhone 18 Pro, 256 GB:
• Burgundy: 1559 dólares
• Black: 1559 dólares
• Glacier: 1559 dólares
• Silver: 1549 dólares
iPhone 18 Pro:
• 512 GB: 1819 dólares
• 1 TB: 2899 dólares
iPhone 18 Pro Max, 256 GB:
• Burgundy: 1779 dólares
• Black: 1729 dólares
• Glacier: 1739 dólares
• Silver: 1739 dólares
iPhone 18 Pro Max, 512 GB:
• Burgundy: 2099 dólares
• Black: 1999 dólares
• Glacier: 1999 dólares
• Silver: 2019 dólares
iPhone 18 Pro Max, 1 TB: 2699 dólares
Versiones SIM + E-SIM
iPhone 18 Pro, 256 GB:
• Burgundy: 1579 dólares
• Black: 1579 dólares
• Glacier: 1579 dólares
• Silver: 1549 dólares
iPhone 18 Pro:
• 512 GB: 1859 dólares
• 1 TB: 2789 dólares
iPhone 18 Pro Max, 256 GB:
• Burgundy: 1779 dólares
• Black: 1739 dólares
• Glacier: 1749 dólares
• Silver: 1759 dólares
iPhone 18 Pro Max, 512 GB:
• Burgundy: 2069 dólares
• Black: 2059 dólares
• Glacier: 2059 dólares
• Silver: 2089 dólares
iPhone 18 Pro Max, 1 TB:
• Burgundy: 2699 dólares
• Black: 2669 dólares
• Glacier: 2999 dólares
• Silver: 2999 dólares
Los precios están actualizados al 26 de octubre de 2026. Pueden variar diariamente.
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