La selección de Uzbekistán gana su primera medalla en el campeonato mundial de tiro deportivo

El prestigioso campeonato mundial de tiro deportivo, celebrado en Doha, capital de Qatar, ha abierto una nueva página en la historia del deporte uzbeko. Según el servicio de prensa del Comité Olímpico Nacional (CON), la selección nacional del país obtuvo la primera medalla de su historia en campeonatos mundiales de esta disciplina.

Este éxito histórico se registró en la prueba por equipos masculinos de tiro con pistola de aire a 10 metros.

Una final tensa y el reparto del podio

El equipo de Uzbekistán, compuesto por Vladimir Svechnikov, Sodiqjon Abdullayev y Muhammad Kamolov, demostró gran precisión y determinación en las finales:

Lucha por el podio: Nuestros tiradores sumaron un total de 1738 puntos, logrando la medalla de bronce del campeonato mundial;

El drama de los criterios de desempate: La selección de Corea del Sur, que ganó la medalla de plata, también acumuló 1738 puntos al igual que nuestros tiradores. Sin embargo, según el reglamento, los surcoreanos superaron a nuestro equipo en los criterios de desempate (número de centros de diana), ocupando el segundo lugar del podio;

Ganador de la medalla de oro: La victoria en la competición fue para el equipo de China, que sumó 1755 puntos.

Resultados finales:

China — 1755 puntos; Corea del Sur — 1738 puntos; Uzbekistán — 1738 puntos.

Esta histórica medalla de bronce demuestra una vez más la creciente competitividad de la escuela de tiro deportivo uzbeka en los escenarios mundiales.