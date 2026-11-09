Kylian Mbappé nombrado mejor jugador del mes en La Liga

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Kylian Mbappé nombrado mejor jugador del mes en La Liga

Se ha anunciado oficialmente el mejor jugador del mes de octubre en el campeonato español. Según el servicio de prensa de La Liga, tras los resultados de la encuesta realizada entre aficionados y expertos, la estrella y delantero centro del Kylian Mbappé ha sido nombrado ganador del mes.

El delantero francés demostró una eficacia fenomenal con el «club blanco» en octubre, convirtiéndose en el protagonista de la racha ganadora de su equipo.

Un mes de octubre brillante: 6 goles en 5 partidos

Mbappé mantuvo un ritmo alto en todos los frentes el mes pasado:

  • Estadísticas impresionantes: El jugador disputó un total de 5 partidos oficialescon el Real Madrid, sumando a su cuenta 6 goles y 1 asistencia (7 acciones decisivas en total);

  • Victoria absoluta en la votación: Kylian superó con creces a sus competidores en la votación oficial, incluyendo a su rival Lamine Yamal («Barcelona»), así como a Gonçalo Guedes («Real Sociedad»), Alejandro Grimaldo («Atlético») y Matías Dituro («Elche»).

La lucha por el jugador del mes en La Liga y los candidatos

Jugador

Club

Estatus / Rendimiento en octubre

Kylian Mbappé

Real Madrid

Ganador (5 partidos, 6 goles, 1 asistencia)

Lamine Yamal

Barcelona

Principal competidor / Líder del equipo puntero

Gonçalo Guedes

Real Sociedad

Delantero prolífico

Alejandro Grimaldo

Atlético Madrid

Lateral más activo

Matías Dituro

Elche

Uno de los mejores porteros del mes

Carrera por el título: el Real persigue al líder

El gran estado de forma de Mbappé ayuda a los madridistas a mantener la intriga por el título en la clasificación de La Liga:

  • Resumen de la jornada 12: Actualmente, el club madrileño ocupa la 2ª posición con 30 puntos tras 12 encuentros;

  • 3 puntos de diferencia: Los pupilos de Carlo Ancelotti están a solo tres puntos del líder, el FC Barcelona (33 puntos).

La regularidad de la estrella francesa es clave en la lucha del club madrileño por los títulos principales esta temporada.

Kylian MbappéReal MadridLa LigaFútbolEspaña
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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