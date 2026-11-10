Lamine Yamal establece un récord absoluto como el asistente más joven en la historia de La Liga

·15·Deportes
Lamine Yamal establece un récord absoluto como el asistente más joven en la historia de La Liga

El prodigio del FC Barcelona y de la selección nacional de España Lamine Yamal sigue reescribiendo la historia del campeonato español.

Según la prestigiosa fuente de datos estadísticos MisterChip el joven extremo se ha convertido en el poseedor del récord absoluto como el jugador más joven en la historia de La Liga en alcanzar 40 asistencias. Logró esta cifra a la edad de solo 19 años y 118 días. Un hito que nadie había alcanzado antes de los 22 años

En más de 90 años de historia del campeonato español, ningún jugador había registrado 40 asistencias antes de cumplir los 22 años. Lamine Yamal superó esta marca no solo antes de los 22, sino incluso antes de los 20 años:

Asistencia de aniversario en Madrid:

  • La asistencia número 40 de Yamal se produjo en la jornada 12 de La Liga, en un dramático encuentro fuera de casa contra el Atlético de Madrid; Gol de la victoria:

  • En el minuto 66, tras un pase preciso de Yamal, Fermín López anotó el gol. Este tanto le dio al FC Barcelona una valiosa victoria por 2-1 fuera de casa; Superando el récord de Messi:

  • A modo de comparación, el legendario Lionel Messi alcanzó su asistencia número 40 en el campeonato español a los 23 años y 158 días. Yamal superó a la leyenda argentina por casi cuatro años. Historia de La Liga: Ranking de jugadores que alcanzaron las 40 asistencias más rápido

Top 5 histórico presentado por MisterChip (por edad):

Puesto

Jugador

Club

Edad al registrar la 40ª asistencia

1

Lamine Yamal

FC Barcelona

19 años 118 días (Nuevo récord)

2

López Ufarte

Real Sociedad

22 años 15 días

3

Adrián Escudero

Atlético de Madrid

22 años 349 días

4

Seguí

Valencia

23 años 74 días

5

Joseba Etxeberria

Athletic Bilbao

23 años 158 días5Lionel Messi

FC Barcelona

23 años 158 días

Constancia y camino hacia la cima

Este éxito

de Lamine Yamal

demuestra una vez más que no solo posee talento goleador, sino también una visión de juego de élite como creador de juego. Se espera que este récord histórico del joven de 19 años permanezca imbatible durante muchos años.

Mazkur muvaffaqiyat Lamin Yamalning shunchaki to‘purarlik xususiyati emas, balki maydonni benuqson ko‘ra olish va jamoadoshlariga vaziyat yaratib berish bo‘yicha yuqori saviyali pleymeykerlik darajasiga ega ekanini yana bir bor isbotladi. 19 yoshli iqtidorning ushbu tarixiy ko‘rsatkichi uzoq yillar davomida hech kim takrorlay olmaydigan rekord bo‘lib qolishi kutilmoqda.

Lamine YamalFC BarcelonaLa LigaFútbolRécords
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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