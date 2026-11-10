El nuevo «Golden Boy» europeo: sus primeras palabras tras ganar el prestigioso galardón

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El nuevo «Golden Boy» europeo: sus primeras palabras tras ganar el prestigioso galardón

El prestigioso Tuttosport que otorga anualmente el premio al mejor futbolista joven de Europa, Golden Boy ha anunciado a su nuevo ganador. Según los resultados de la votación, el defensa central del club catalán FC Barcelona y de la selección nacional de España, Pau Cubarsí ha sido merecedor de este premio.

El talento de 19 años superó a sus pares en el continente europeo, consolidándose rápidamente como una de las estrellas más brillantes del fútbol mundial.

«Estoy muy orgulloso de este premio»: La primera reacción del defensa

Tras el anuncio de su victoria, Pau Cubarsí expresó su gratitud a los aficionados y expertos a través de un mensaje de video oficial organizado por Tuttosport:

  • Reconocimiento personal: «Estoy muy orgulloso e infinitamente feliz de ganar este prestigioso premio»;

  • Palabras de agradecimiento: «Agradezco sinceramente a todos los expertos que valoraron mi trabajo y votaron por mí, así como a mis compañeros y entrenadores», declaró el joven jugador.

Una temporada llena de títulos y éxito absoluto

El triunfo de Cubarsí en el Golden Boy no es casualidad: ganó todos los títulos importantes la temporada pasada, tanto en su club como en la selección:

  • Dos títulos con el FC Barcelona: El defensa ganó el campeonato de La Liga y la Supercopa de España con los azulgranas;

  • Estatus de campeón del mundo: El defensa de 19 años levantó el trofeo supremo —las medallas de oro del Mundial— con la selección nacional de España en la Copa del Mundo 2026;

  • Regularidad esta temporada: El jugador mantiene un ritmo alto esta temporada: ha disputado 9 partidos en La Liga, dando 2 asistencias a pesar de ser defensa, y ha jugado 4 partidos completos en la Champions League.

Estadísticas clave y palmarés de Pau Cubarsí

Indicador / Categoría

Información oficial

Importancia y reconocimiento

Jugador y edad

Pau Cubarsí, 19 años

FC Barcelona y selección de España

Premio obtenido

Golden Boy (Tuttosport)

Mejor futbolista joven de Europa

Logro en la selección

Campeón del mundo (2026)

Uno de los defensas clave del Mundial

Victorias en el club

Campeón de La Liga, Supercopa de España

Líder indiscutible de la defensa del FC Barcelona

Estadísticas de la temporada actual

9 partidos (La Liga, 2 asistencias), 4 partidos (Champions League)

Rendimiento de alto nivel por líneas

Que un defensa gane el Golden Boy es un fenómeno poco común en el fútbol moderno. La visión de juego, la calma y la calidad en el pase de Cubarsí lo convierten en uno de los mejores centrales de la próxima década.

Pau CubarsíGolden BoyFC BarcelonaTuttosportFútbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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