El portero del gran club francés PSG y de la selección nacional de Rusia Matvey Safonov se enfrentó a una situación desagradable e inesperada tras llegar a la concentración de la selección nacional para los partidos amistosos internacionales.

El portero publicó un mensaje de vídeo en su canal oficial de Telegram, revelando que había perdido su equipaje en el aeropuerto de Moscú y explicando el extraño problema surgido debido a su próximo viaje a Taskent.

«Qué situación tan absurda»: los problemas nocturnos en Moscú

Safonov explicó que llegó a Moscú desde Francia, se instaló en la base de la selección en plena noche y perdió tiempo en el aeropuerto:

Las botas sobrevivieron: «Lo crean o no, son casi las cuatro de la mañana... Llegué en plena noche, estoy en la base. Qué situación tan absurda... Perdieron el equipaje. Una maleta. Por suerte, las botas no estaban dentro, al menos tengo algo con qué entrenar»;

Burocracia y espera: «Entendimos hasta el final que la maleta no aparecería, pero nos dijeron que esperáramos. Esperamos, rellenamos los formularios y los documentos»;

Vuelo a Taskent y problema surgido: «¿Y ahora qué? Resulta que solo la persona que facturó el equipaje puede recogerlo. Dicen: "Se lo entregaremos, no hay problema, en dos días". Pero para entonces ya habré volado a Uzbekistán, y Marisha (su esposa) se irá a Krasnodar. ¿Quién recogerá la maleta? En fin, así empezó la concentración. Gracias, de verdad».

Detalles del incidente y plan de viaje

Criterio / Situación Detalles Consecuencias Víctima Matvey Safonov (PSG y selección de Rusia) Perdió sus pertenencias personales Lugar y hora del incidente Aeropuerto de Moscú, alrededor de las 04:00 de la madrugada Fatiga excesiva y papeleo Objetos perdidos Una maleta grande (equipamiento deportivo) Botas de entrenamiento salvadas en el equipaje de mano Problema principal El aeropuerto promete la entrega en 2 días Safonov ya estará en Uzbekistán para entonces

12 de noviembre: Prueba importante en Taskent

A pesar de este inconveniente que afectó el ánimo del portero, la selección rusa continúa su preparación con un calendario apretado:

Partido central contra Uzbekistán: El 12 de noviembre se celebrará en Taskent un partido de control central entre las selecciones nacionales de Uzbekistán y Rusia;

Próximo destino: El 17 de noviembre, el equipo de Valeri Karpin regresará a Krasnodar para enfrentarse a la selección de Venezuela.

El impacto de este malentendido ocurrido antes del partido de Taskent en el proceso de entrenamiento del portero estrella ruso se aclarará en los próximos días.