La cumbre del «trío» en Shenzhen en peligro: Trump y Xi Jinping no logran un acuerdo

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La cumbre del «trío» en Shenzhen en peligro: Trump y Xi Jinping no logran un acuerdo

La histórica reunión prevista para noviembre en Shenzhen entre los líderes de las tres grandes potencias nucleares —Estados Unidos, Rusia y China— está al borde del fracaso. Según el Wall Street Journal, Washington y Pekín se enfrentan a serias discrepancias sobre el formato y la agenda de las negociaciones. El encuentro entre el presidente estadounidense Donald Trump, el presidente ruso Vladímir Putin y el presidente chino Xi Jinping en el marco de la cumbre de la APEC sigue siendo una gran incógnita.

«Escenario estricto» y «debate libre»: ¿Qué exigen las partes?

En el centro del desacuerdo está el formato del diálogo. Pekín exige que la reunión se base en un guion pregrabado al 100 % para evitar cualquier imprevisto o debate espontáneo. Según esta propuesta, los líderes solo deberían leer declaraciones preparadas, sin dejar espacio para preguntas y respuestas o discusiones libres.

La administración Trump, por el contrario, exige un intercambio de ideas vivo y libre, sin protocolos rígidos. Según la parte estadounidense, una regulación tan estricta demuestra que Xi Jinping no está preparado para un diálogo directo y abierto.

Tema / Aspecto

Posición de Washington (Trump)

Posición de Pekín (Xi Jinping)

Posición de Moscú (Putin)

Formato de diálogo

Intercambio de ideas vivo y libre

Escenario estricto, discursos preparados

Partidario de un consenso de compromiso

Control de armas nucleares

Forzar a China a un acuerdo tripartito

Rechazo tajante a la discusión

Se están presentando propuestas sobre la agenda

Tipo de negociación

Cumbre tripartita directa

Formato bilateral separado si es necesario

Interés en una reunión tripartita

Objetivo principal

Desnuclearización e influencia global

Imagen, seguridad, reducción de riesgos políticos a cero

Agenda aceptable para todas las partes

«Para Xi Jinping, una reunión así es un proceso extremadamente arriesgado e impredecible. Pekín solo quiere obtener fotos exitosas y un efecto propagandístico de esta cumbre, evitando por completo las incomodidades de un debate en vivo».

Kurt Campbell, Director de la consultora Asia Group, ex subsecretario de Estado de EE. UU.

Obstáculo principal: Arsenal nuclear y el problema del nuevo pacto

El segundo y más grave obstáculo es la cuestión del control de armamentos. El último tratado entre Rusia y EE. UU. sobre la reducción de armas estratégicas ofensivas (New START) expiró oficialmente el 5 de febrero de 2026. Como resultado, no queda ningún documento mundial que limite los arsenales nucleares.

Trump y el secretario de Estado Marco Rubio afirman abiertamente que China debe incluirse en un nuevo acuerdo y que este tema debe resolverse en Shenzhen. Sin embargo, Pekín se ha negado rotundamente a discutir este asunto de forma tripartita. La principal preocupación de China es ser limitada por un tratado cuando su arsenal nuclear es significativamente menor que el de EE. UU. y Rusia.

La cautela de Xi Jinping y la posición de espera del Kremlin

La cautela de los líderes chinos no es casual. Según los observadores, en vísperas del XXI Congreso del Partido Comunista Chino a finales de 2027, cualquier riesgo político o de imagen podría tener graves consecuencias negativas para Xi Jinping. Por ello, Pekín prefiere reuniones bilaterales separadas con Washington y Moscú, exigiendo concesiones a cada uno, en lugar de un tenso debate tripartito.

El Kremlin también sigue la situación de cerca. El portavoz del presidente ruso, Dmitri Peskov, señaló el 8 de noviembre que las tres capitales están intercambiando propuestas sobre la agenda, destacando que algunos temas son cruciales para una parte pero inaceptables para otra. Según el asesor presidencial Yuri Ushakov, para que la cumbre se celebre, las partes deben primero llegar a un compromiso sobre la agenda. Si la reunión en el marco de la APEC se llevará a cabo los días 18-19 de noviembre, o si la cumbre terminará solo con fotos protocolares, se sabrá en los próximos días.

¿Cree usted que China debería unirse a un nuevo tratado de restricciones nucleares o tiene razón Pekín al aumentar su arsenal? Deje su opinión en los comentarios.

Cumbre APECArmas nuclearesDonald TrumpXi JinpingGeopolítica
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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