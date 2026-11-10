«Si él vuelve, seremos imparables»: Cucurella sobre la situación de Vinícius en el Real
El defensa del Real Madrid Marc Cucurella su compañero, el delantero estrella brasileño Vinícius Júniorcompartió sus pensamientos sobre su estado de forma actual y su regreso al once titular.
Según Madrid Xtra el jugador español elogió las capacidades de Vinícius, afirmando que si recupera su nivel máximo, el equipo será capaz de arrollar a cualquier rival.
«Seremos imparables»
Cucurella enfatizó su confianza en que su compañero volverá a destacar pronto:
Expresión de confianza: «Si Vinícius logra volver a su máximo nivel de juego, seremos absolutamente imparables», destacó el defensa;
Bajón de rendimiento: La temporada actual no está siendo tan fluida como se esperaba para el extremo brasileño. No está logrando mostrar plenamente su velocidad y eficacia habituales en el campo;
Estadísticas modestas: El jugador ha disputado 12 partidos en el campeonato español y solo ha registrado 1 gol y 3 asistencias en su cuenta.
Cuatro partidos de sanción superados
Los problemas extradeportivos y las sanciones disciplinarias también han tenido un impacto notable en el rendimiento de Vinícius:
Sanción terminada: La sanción de cuatro partidos impuesta al jugador en La Liga ha terminado;
Regreso a la plantilla: Ahora, el delantero brasileño está oficialmente a disposición de su equipo y podrá ayudar a los «merengues» en los próximos compromisos importantes.
Situación de Vinícius Júnior esta temporada y contexto del club
Criterio / Indicador
Cifras y situación
Análisis e importancia
Jugador y club
Vinícius Júnior (Real Madrid)
Líder del ataque
Partidos en La Liga
12 partidos
Irregularidad observada
Eficacia
1 gol, 3 asistencias
Resultado inferior a temporadas anteriores
Situación disciplinaria
Sanción de 4 partidos terminada
De vuelta en el equipo
Posición del Real en el torneo
2º puesto (30 puntos)
A 3 puntos del líder, el FC Barcelona (33 puntos)
Intriga por el título y el factor Vinícius
Actualmente, el gigante madrileño dirigido por Carlo Ancelotti ocupa el 2º puesto con 30 puntos tras 12 jornadas. El «Club Real» persigue a su acérrimo rival, el FC Barcelona, líder indiscutible de la tabla, con solo tres puntos de diferencia.
En la fase decisiva que se avecina, el regreso de Vinícius Júnior a su mejor nivel físico y psicológico podría convertirse en el factor clave para que los madridistas defiendan su título de campeón.
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