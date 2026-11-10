«Si él vuelve, seremos imparables»: Cucurella sobre la situación de Vinícius en el Real

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«Si él vuelve, seremos imparables»: Cucurella sobre la situación de Vinícius en el Real

El defensa del Real Madrid Marc Cucurella su compañero, el delantero estrella brasileño Vinícius Júniorcompartió sus pensamientos sobre su estado de forma actual y su regreso al once titular.

Según Madrid Xtra el jugador español elogió las capacidades de Vinícius, afirmando que si recupera su nivel máximo, el equipo será capaz de arrollar a cualquier rival.

«Seremos imparables»

Cucurella enfatizó su confianza en que su compañero volverá a destacar pronto:

  • Expresión de confianza: «Si Vinícius logra volver a su máximo nivel de juego, seremos absolutamente imparables», destacó el defensa;

  • Bajón de rendimiento: La temporada actual no está siendo tan fluida como se esperaba para el extremo brasileño. No está logrando mostrar plenamente su velocidad y eficacia habituales en el campo;

  • Estadísticas modestas: El jugador ha disputado 12 partidos en el campeonato español y solo ha registrado 1 gol y 3 asistencias en su cuenta.

Cuatro partidos de sanción superados

Los problemas extradeportivos y las sanciones disciplinarias también han tenido un impacto notable en el rendimiento de Vinícius:

  • Sanción terminada: La sanción de cuatro partidos impuesta al jugador en La Liga ha terminado;

  • Regreso a la plantilla: Ahora, el delantero brasileño está oficialmente a disposición de su equipo y podrá ayudar a los «merengues» en los próximos compromisos importantes.

Situación de Vinícius Júnior esta temporada y contexto del club

Criterio / Indicador

Cifras y situación

Análisis e importancia

Jugador y club

Vinícius Júnior (Real Madrid)

Líder del ataque

Partidos en La Liga

12 partidos

Irregularidad observada

Eficacia

1 gol, 3 asistencias

Resultado inferior a temporadas anteriores

Situación disciplinaria

Sanción de 4 partidos terminada

De vuelta en el equipo

Posición del Real en el torneo

2º puesto (30 puntos)

A 3 puntos del líder, el FC Barcelona (33 puntos)

Intriga por el título y el factor Vinícius

Actualmente, el gigante madrileño dirigido por Carlo Ancelotti ocupa el 2º puesto con 30 puntos tras 12 jornadas. El «Club Real» persigue a su acérrimo rival, el FC Barcelona, líder indiscutible de la tabla, con solo tres puntos de diferencia.

En la fase decisiva que se avecina, el regreso de Vinícius Júnior a su mejor nivel físico y psicológico podría convertirse en el factor clave para que los madridistas defiendan su título de campeón.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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