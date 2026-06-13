Dates des funérailles de Khamenei annoncées

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Dates des funérailles de Khamenei annoncées

Les dates des cérémonies d'adieu au guide suprême iranien Ali Khamenei ont été officiellement annoncées. Selon les rapports, les événements d'adieu se dérouleront du 4 au 9 juillet de cette année. C'est ce qu'a rapporté SNN.

Il est indiqué que la cérémonie débutera le 4 juillet à la mosquée Imam Khomeini de Téhéran. Par la suite, des événements de deuil et des processions publiques sont prévus pendant plusieurs jours dans les grandes villes du pays : Téhéran, Qom et Machhad.

La cérémonie finale aura lieu le 9 juillet à Machhad. Ce jour-là, après le cortège funèbre, le corps du défunt sera inhumé dans l'enceinte du sanctuaire de l'Imam Reza.

Ali Khamenei est décédé le 28 février dernier à la suite d'une frappe aérienne. Cela fait plus de trois mois qu'il est décédé.

Par la suite, il a été annoncé que son fils, Mojtaba Khamenei, avait été nommé au poste de guide suprême de l'Iran. Il est dit qu'il a également été blessé lors de cette même attaque et qu'il est rarement apparu en public depuis.

Ces événements sont considérés comme un tournant important dans la vie politique de l'Iran.

IranAli KhameneiTéhéranMachhadMojtaba Khamenei
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