Dates des funérailles de Khamenei annoncées

Les dates des cérémonies d'adieu au guide suprême iranien Ali Khamenei ont été officiellement annoncées. Selon les rapports, les événements d'adieu se dérouleront du 4 au 9 juillet de cette année. C'est ce qu'a rapporté SNN.

Il est indiqué que la cérémonie débutera le 4 juillet à la mosquée Imam Khomeini de Téhéran. Par la suite, des événements de deuil et des processions publiques sont prévus pendant plusieurs jours dans les grandes villes du pays : Téhéran, Qom et Machhad.

La cérémonie finale aura lieu le 9 juillet à Machhad. Ce jour-là, après le cortège funèbre, le corps du défunt sera inhumé dans l'enceinte du sanctuaire de l'Imam Reza.

Ali Khamenei est décédé le 28 février dernier à la suite d'une frappe aérienne. Cela fait plus de trois mois qu'il est décédé.

Par la suite, il a été annoncé que son fils, Mojtaba Khamenei, avait été nommé au poste de guide suprême de l'Iran. Il est dit qu'il a également été blessé lors de cette même attaque et qu'il est rarement apparu en public depuis.

Ces événements sont considérés comme un tournant important dans la vie politique de l'Iran.