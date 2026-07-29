Rocket Lab décroche un contrat record pour la défense américaine

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Rocket Lab décroche un contrat record pour la défense américaine

Leader de l'industrie aérospatiale, Rocket Lab a conclu le plus grand accord financier de son histoire. Selon ixbt.com, l'US Space Force a confié à l'entreprise une importante série de tirs suborbitaux d'une valeur de 266 millions de dollars, destinés à tester les systèmes de défense antimissile de nouvelle génération du pays. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Cet important contrat a été signé par le Space Systems Command de l'US Space Force dans le cadre du programme Rocket Systems Launch Program. Aux termes de l'accord, l'entreprise doit effectuer un total de 12 vols suborbitaux, avec la possibilité d'exécuter 6 missions supplémentaires.

L'objectif principal de ce partenariat est de tester de nouvelles technologies de défense antimissile pour les forces armées américaines, de vérifier des systèmes prometteurs en pratique et d'accélérer considérablement le processus de leur développement. Les experts soulignent que des tests aussi rapides et réguliers jouent un rôle crucial pour assurer la sécurité nationale du pays.

Nouvelle infrastructure et opportunités d'expansion

Le premier lancement dans le cadre de ce contrat initial est prévu au plus tôt pour la fin de 2026. La plupart de ces missions seront effectuées depuis le nouveau pas de tir de Rocket Lab, le Pacific Spaceport Complex–Alaska, situé sur l'île Kodiak en Alaska.

Le lancement de cette infrastructure ouvre la voie à l'entreprise pour étendre considérablement ses capacités au-delà de ses sites actuels en Nouvelle-Zélande et en Virginie. Cela augmentera encore la portée géographique de Rocket Lab.

Importance stratégique et position dans le secteur de la défense

Bien que Rocket Lab se soit principalement fait connaître comme un opérateur leader de lancement de petits satellites à des fins commerciales, ce nouvel accord élève sa participation aux projets de défense à un niveau totalement inédit. L'entreprise renforce également sa position sur le marché des lancements spatiaux opérationnels.

Aujourd'hui, les clients gouvernementaux et militaires ont besoin de partenaires fiables pour effectuer des tests rapides de nouvelles technologies. Ce contrat record de 266 millions de dollars démontre clairement l'importance stratégique de Rocket Lab dans l'accomplissement des tâches de sécurité nationale des États-Unis et renforce encore son prestige futur.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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