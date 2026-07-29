Une enquête interne ouverte contre un fonctionnaire de Koson pour comportement grossier envers un citoyen

Sur les réseaux sociaux, une vidéo montrant Ubaydulla Ochilov, chef de la section du district de Koson (région de Kachkadaria) de l'Association des mahallas d'Ouzbékistan, se comportant de manière grossière lors d'une dispute avec un citoyen, a suscité de larges discussions. Une enquête interne a été ouverte à son encontre suite à cet incident.

Il est rapporté que l'incident s'est produit le 28 juillet, lorsqu'il a été demandé à un citoyen d'enlever le sable déversé sur la voie publique. Au cours de la dispute entre les parties, le fonctionnaire aurait utilisé des propos grossiers contraires aux règles d'éthique.

L'Association des mahallas d'Ouzbékistan a réagi à cet incident, soulignant qu'un fonctionnaire doit en toute circonstance respecter la culture de communication avec les citoyens. Il a également été noté que de tels actes sont fermement condamnés.

Actuellement, une enquête interne est menée sur cette affaire. Il a été indiqué qu'à l'issue de l'enquête, une évaluation juridique sera donnée aux actions du fonctionnaire et que les mesures appropriées seront prises conformément à la législation en vigueur.