Elon Musk a annoncé quand les premiers humains seront envoyés sur Mars

L'entrepreneur et ingénieur Elon Musk a déclaré que les premiers pas de l'humanité vers Mars se feront presque deux fois plus vite que ne le prévoient les estimations de la NASA. Selon lui, l'atterrissage des premiers astronautes sur la Planète rouge pourrait avoir lieu d'ici seulement cinq à sept ans. Cette déclaration a une fois de plus mis en évidence les divergences radicales dans les approches des plans futurs pour l'exploration spatiale. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon ixbt.com, Elon Musk a fait ces commentaires en réaction à une intervention du chef de la NASA. Le directeur de l'agence spatiale américaine avait estimé dans son discours que le vol habité vers Mars aurait lieu beaucoup plus tard, soit environ 10 à 15 ans après la mission sur la Lune prévue pour 2028. Les spécialistes de la NASA ont souligné que ce délai est lié à la nécessité de développer les technologies requises.

Différences dans les approches technologiques et les délais

Selon la direction de la NASA, la mise en œuvre du programme habité vers Mars nécessite le développement de technologies entièrement nouvelles, y compris des dispositifs de propulsion nucléaire. Ce sont précisément ces facteurs qui prolongeront inévitablement le processus de préparation. D'un autre côté, le patron de SpaceX s'appuie sur un scénario beaucoup plus optimiste et reste fermement convaincu que l'humanité atteindra cet objectif beaucoup plus rapidement.

Les prévisions d'Elon Musk sont étroitement liées aux plans actuels de l'entreprise concernant le programme Starship. Selon ceux-ci, les premières missions de fret sans pilote vers Mars ne devraient pas commencer avant 2028. Il est également prévu de livrer un rover spécial conçu pour l'exploration de Mars quelques années avant cette échéance.

Prochaines étapes de la conquête de l'espace

Pour réaliser ces projets ambitieux, SpaceX poursuit régulièrement ses tests. En particulier, des images de drone impressionnantes publiées en ligne ont clairement montré l'état du Starship après le vol d'essai IFT-13 effectué le 24 juillet 2026. Ces tests servent de base solide pour de futurs voyages spatiaux de longue durée.

Selon les experts, une telle concurrence entre le secteur privé et les agences spatiales gouvernementales pourrait accélérer considérablement le rythme du développement des technologies spatiales. Bien que la NASA privilégie une approche prudente, les plans audacieux d'Elon Musk rapprochent la mise en pratique du tourisme spatial et de l'idée d'une migration interplanétaire.