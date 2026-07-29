Le milliardaire Bryan Johnson annonce avoir créé son propre clone pour rester jeune

Le milliardaire américain de la technologie Bryan Johnson, âgé de 48 ans, a de nouveau attiré l'attention du public grâce à ses expériences visant à ralentir le vieillissement biologique. Auparavant connu pour son expérience consistant à se faire transfuser le plasma sanguin de son fils, l'entrepreneur a désormais présenté son nouveau projet baptisé "Baby Bryan".

"Pour l'instant, il ne s'agit que de cellules cultivées en boîte de Petri. Elles ont été prélevées à partir d'un échantillon de mon sang, puis reprogrammées pour retrouver un état similaire à celui de cellules souches embryonnaires grâce à des outils appelés facteurs de Yamanaka. Ces cellules sont dites pluripotentes : elles peuvent se transformer en presque n'importe quel tissu du corps, y compris des cellules nerveuses, cardiaques, cutanées ou rétiniennes", écrit le biohacker.

Selon lui, à l'avenir, cette technologie pourrait être utilisée pour cultiver des organes destinés à la transplantation, tester de nouvelles méthodes de traitement, réparer des tissus endommagés et lutter contre les changements liés à l'âge.

Il a également souligné que des technologies similaires font déjà l'objet d'essais cliniques. En particulier, les scientifiques étudient la possibilité d'utiliser des cellules reprogrammées pour traiter la maladie de Parkinson, restaurer la vision et réparer les maladies cardiaques.

De source publique, on sait que Johnson dépense 2 millions de dollars par an pour Project Blueprint, son projet de rajeunissement. Son objectif est de ramener ses organes à l'état d'un jeune de 18 ans et d'atteindre l'immortalité dans le cadre du mouvement "Ne pas mourir".

La vie de Johnson est entièrement régie par des algorithmes stricts et sous la surveillance d'une équipe de 30 médecins. Chaque jour, il consomme exactement 1 977 calories végétaliennes, prend plus de 100 capsules de compléments alimentaires, fait une heure d'exercice et dort dans une isolation parfaite. Chaque semaine, il passe des centaines de tests, allant de l'IRM aux analyses de biomarqueurs sanguins.

En outre, Bryan prend des mesures radicales dans sa quête de la science : il s'est fait transfuser le sang de son jeune fils et a reçu des injections de thérapie génique dans les Caraïbes. Bien qu'on lui ait diagnostiqué une gastrite auto-immune incurable à l'été 2026, le millionnaire poursuit ses expériences et tente de vaincre la maladie à l'aide des technologies les plus récentes.