La population japonaise tombe sous les 120 millions pour la première fois en 42 ans

La crise démographique au Japon s'aggrave. Le nombre de citoyens du pays est tombé sous la barre des 120 millions pour la première fois en 42 ans, selon les données du gouvernement rapportées par Mainichi .

Selon les données officielles, au 1er janvier 2026, le nombre de citoyens du pays s'élevait à 119 736 483. Cela représente une baisse de 917 000 personnes par rapport à l'année précédente. Les experts considèrent cet indicateur comme la plus forte baisse annuelle enregistrée depuis 1968.

Parallèlement, le nombre de résidents étrangers vivant au Japon continue d'augmenter. Leur nombre a augmenté de 354 000 personnes en un an pour atteindre un niveau record de 4 031 159 personnes. Le ministère des Affaires intérieures et des Communications tient ces statistiques depuis 2013.

Malgré diverses mesures prises par le gouvernement pour stimuler le taux de natalité, le nombre de naissances dans le pays continue de baisser. Au cours de la période de rapport actuelle, environ 670 000 bébés sont nés, tandis que le nombre de décès a atteint 1 590 000. Cela montre une détérioration supplémentaire de l'équilibre démographique.

Parmi les 47 préfectures du Japon, seule la capitale, Tokyo, a enregistré une croissance de sa population. Le nombre de citoyens y a augmenté de 0,09 %.

En raison de pénuries de main-d'œuvre sur le marché du travail, le Japon ouvre progressivement la voie à une politique d'attraction de travailleurs étrangers. En conséquence, le nombre de résidents étrangers a enregistré une croissance pour la quatrième année consécutive. Parmi eux, 86,17 % sont en âge de travailler.

Les préfectures de Hokkaido, Okinawa et Oita ont été désignées comme les régions où la population étrangère a augmenté le plus rapidement.

Dans l'ensemble, avec les résidents étrangers, la population totale du Japon s'est élevée à 123 767 642 personnes. C'est également environ 563 000 personnes de moins que l'année dernière. La croissance démographique n'a été observée que dans les préfectures de Tokyo, Chiba et Osaka.