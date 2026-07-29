Tottenham prêt à payer 65 millions d'euros pour Jules Koundé

Selon des publications sportives et Caught Offside, le club catalan du FC Barcelone est prêt à se séparer de l'un de ses joueurs clés, Jules Koundé, lors du mercato estival. Le club a décidé d'examiner les offres d'au moins 60 millions d'euros pour le défenseur français, et plusieurs grands clubs européens sont entrés dans la course pour s'attacher ses services, rapporte Goal.com rapporte .

Il apparaît que parmi les prétendants au défenseur de 27 ans, l'équipe anglaise de Tottenham Hotspur se distingue nettement. Afin de renforcer sa ligne défensive, le club londonien prépare une offre officielle de 65 millions d'euros — soit un montant supérieur aux exigences du FC Barcelone — et devrait l'officialiser dans les prochains jours.

Changements en défense et intérêt de Tottenham

La direction de Tottenham apprécie grandement la polyvalence de Jules Koundé. Le fait que le joueur français puisse évoluer avec autant de succès en défense centrale qu'au poste de latéral a attiré l'attention du staff technique du club anglais. Actuellement, plusieurs changements sont attendus dans la défense de Tottenham : notamment, face aux convoitises d'autres clubs pour Cristian Romero et à la forte probabilité d'un départ de Djed Spence, le club a un besoin urgent d'un nouveau défenseur.

Pour rappel, Koundé avait rejoint le FC Barcelone en 2022 en provenance du Séville FC pour 55 millions d'euros. Compte tenu de la situation financière actuelle, la direction du club catalan prévoit d'améliorer son budget et de faire de la place pour de nouveaux transferts en vendant ses joueurs cadres.

Autres prétendants et situation

Outre Tottenham, le Bayern Munich, Liverpool et Chelsea suivent également de très près les performances de Jules Koundé. Cependant, leurs situations respectives diffèrent :

Le Bayern Munich a également manifesté son intérêt pour le joueur français, mais le club bavarois a indiqué ne pas pouvoir allouer plus de 40 millions d'euros. Une somme jugée insuffisante par le FC Barcelone.

Chelsea et Liverpool continuent d'observer la situation, mais n'ont formulé aucune offre officielle pour le moment. Chelsea suit le joueur depuis son passage au Séville FC.

Désormais, la décision finale revient au joueur lui-même. Alors que Tottenham est prêt à remplir toutes les conditions, on saura dans les prochains jours si Koundé poursuivra sa carrière en Premier League ou s'il choisira un autre grand club européen.