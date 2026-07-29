Pourquoi Mateus Fernandes a-t-il été absent de l'effectif de Tottenham ?

L'absence du milieu de terrain Mateus Fernandes, recruté par Tottenham Hotspur pour 85 millions de livres sterling lors du mercato estival, lors du match contre le Sydney FC a suscité de légitimes inquiétudes chez les supporters. Selon Goal.com, les rumeurs concernant une blessure du joueur sont infondées et son exclusion de la feuille de match relève simplement d'une précaution. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte que

Le joueur portugais de 22 ans est déjà devenu un élément clé du nouveau projet de l'équipe sous la houlette de l'entraîneur Roberto De Zerbi. C'est pourquoi son absence lors du match à l'Allianz Stadium avait déçu les supporters, craignant une répétition des problèmes de blessures de la saison dernière. Des vidéos des derniers entraînements en Australie montrant Fernandes observant ses coéquipiers à l'écart avaient encore intensifié ces craintes.

Le plan préventif du staff technique

Selon le journal The Standard, ce n'est pas une blessure grave qui a poussé le joueur à manquer la rencontre, mais plutôt la politique de précaution du staff technique. Les conditions difficiles des tournées de pré-saison mondiales et les exigences tactiques de haute intensité de Roberto De Zerbi obligent le club à préserver ses joueurs clés. Le technicien italien accorde une attention particulière à la condition physique de ses cadres pour éviter toute blessure avant le coup d'envoi de la saison.

Il convient de noter que Mateus Fernandes n'a pas été le seul ménagé lors du match contre le Sydney FC. De Zerbi a également laissé plusieurs joueurs expérimentés hors du groupe afin de gérer les charges de travail. Notamment, Destiny Udogie, James Maddison et Jan Paul van Hecke n'ont pas non plus participé à la rencontre en Australie, ce qui témoigne d'une politique de rotation systématique.

Une adaptation rapide à sa nouvelle équipe

Depuis son arrivée en provenance de West Ham, Mateus Fernandes a immédiatement attiré l'attention grâce à ses performances de haut niveau. Il a montré l'étendue de son talent dès ses débuts non officiels en marquant un superbes but d'une volée lors du match contre les MK Dons. Son temps de jeu a été progressivement augmenté lors des stages en Océanie.

Notamment, il est entré en jeu à la 62e minute contre l'Auckland FC, contribuant à la victoire 2-0 de son équipe. Bien que les supporters aient souhaité le voir face au club de Sydney, la décision du staff est perçue comme une mesure judicieuse au vu de la longue saison à venir.