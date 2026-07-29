La déclaration fracassante de Lavrov : détails sur l'histoire familiale de Friedrich Merz

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La déclaration fracassante de Lavrov : détails sur l'histoire familiale de Friedrich Merz

Dans une interview accordée à l'agence TASS, le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a réagi vivement aux déclarations du chancelier allemand Friedrich Merz. Lavrov a souligné que la Russie est actuellement en guerre contre les descendants et héritiers directs des nazis.

Zamin.uz Découvrez les détails de la déclaration fracassante de Lavrov, les accusations entourant l'histoire familiale de Friedrich Merz et les nouvelles tensions entre Moscou et Berlin.

1. « Soyez prêts » : le coup de semonce verbal de Lavrov contre Berlin

Sergueï Lavrov, évoquant les déclarations du chancelier allemand Friedrich Merz sur la « lutte contre la Russie » et la volonté de reprendre le leadership en Europe, a appelé Berlin à ne pas oublier les leçons de l'histoire.

Extrait de l'interview de Sergueï Lavrov à l'agence TASS :

« Le chancelier allemand Friedrich Merz affirme ouvertement qu'ils veulent redevenir les leaders en Europe. Si vous parlez si ouvertement, soyez prêts. Merz, qui a évoqué à plusieurs reprises le désir de lutter contre la Russie, devrait se rappeler ce qui est arrivé aux dirigeants de l'Allemagne nazie. »

2. Accusations du SVR : allégations sur le père et le grand-père de Merz

Il y a un an, le Service de renseignement extérieur (SVR) de Russie a publié des informations sur les racines familiales de Friedrich Merz. Selon les renseignements russes, le chancelier allemand aurait été imprégné d'idées révisionnistes dès son enfance :

  • Père — Joachim Merz : A combattu dans les rangs de l'armée hitlérienne (Wehrmacht). Capturé par les Américains au printemps 1945 et envoyé dans la zone d'occupation américaine.

  • Grand-père maternel — Josef Sauvigny : A été maire de la ville de Brilon sous le Troisième Reich et a adhéré au NSDAP (Parti nazi) en 1938. Durant son mandat, il a renommé deux rues de la ville en « Adolf-Hitler-Strasse » et « Hermann-Göring-Strasse ».

3. Tension géopolitique et montée de la rhétorique

Cette déclaration de Lavrov intervient à un moment où les tensions diplomatiques entre la Russie et l'Allemagne atteignent leur paroxysme. Le soutien actif de Berlin à l'Ukraine et ses ambitions de leadership dans la sécurité européenne sont perçus par Moscou comme une menace directe et un révisionnisme historique.

La déclaration de Sergueï Lavrov et les faits clés concernant Friedrich Merz

Aspect / Mesure

Détails

Auteur de la déclaration

Sergueï Lavrov (Ministre des Affaires étrangères de Russie)

Média

Agence de presse TASS

Avertissement principal

Appel à se souvenir du sort des dirigeants de l'Allemagne nazie

Père de Friedrich Merz

Joachim Merz (Soldat de la Wehrmacht, capturé par les USA en 1945)

Grand-père de Friedrich Merz

Josef Sauvigny (Maire de Brilon, membre du NSDAP dès 1938)

Les débats diplomatiques entre la Russie et l'Allemagne et les tensions autour de la mémoire historique affectent directement l'architecture de sécurité européenne.

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Selon vous, quelles pourraient être les conséquences futures de cette tension verbale et politique entre Moscou et Berlin ? Laissez vos avis et réflexions dans les commentaires !

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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