L'intelligence artificielle n'a pas rapporté les revenus escomptés pour les entreprises : 95 % n'ont vu aucun résultat

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L'intelligence artificielle n'a pas rapporté les revenus escomptés pour les entreprises : 95 % n'ont vu aucun résultat

Il s'avère que les technologies d'intelligence artificielle générative, qui gagnent rapidement en popularité dans le monde ces dernières années, n'ont pas donné les résultats financiers escomptés pour de nombreuses entreprises. Selon le rapport de l'organisation MIT NANDA cité par Ixbt.com, 95 % des entreprises étudiées n'ont pas réussi à obtenir un retour significatif et mesurable sur l'intégration de l'IA. Néanmoins, seulement 5 % des projets analysés se sont avérés réussis et ont réussi à générer des millions de dollars de profits. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon les données, cette étude a été menée dans le contexte d'investissements mondiaux de 30 à 40 milliards de dollars dirigés par des structures d'entreprise vers les technologies GenAI. Des experts ont examiné plus de 300 initiatives d'IA rendues publiques et ont mené des entretiens approfondis avec des représentants de 50 organisations. De plus, les avis de 153 hauts dirigeants ayant participé à quatre grandes conférences sectorielles ont été compilés.

Pas la technologie elle-même, mais les problèmes de son introduction

Les auteurs de l'étude expliquent ce décalage marqué entre les attentes et les résultats réels non pas par la mauvaise qualité des modèles d'IA ou des restrictions législatives strictes, mais directement par les difficultés de mise en pratique. Parmi les principaux problèmes figurent l'instabilité des processus de travail, la capacité limitée des systèmes à maintenir le contexte et à prendre en compte les retours des utilisateurs. De plus, le fait que les solutions développées n'étaient pas suffisamment liées aux tâches quotidiennes des employés a également eu un impact.

Selon les résultats du rapport, plus de 80 % des organisations examinées ont exploré ou testé des outils universels comme ChatGPT et Copilot. Cependant, seulement 5 % des systèmes d'entreprise spécialisés conçus pour des tâches ciblées spécifiques ont atteint le stade d'exploitation à l'échelle industrielle complète. Cela montre que les solutions universelles ne peuvent pas toujours être facilement adaptées aux besoins spécifiques de l'entreprise.

La différence entre partenaires externes et développements internes

L'étude a également accordé une attention particulière aux divergences dans les approches de création de solutions logicielles. Dans le groupe étudié, les projets créés avec la participation de partenaires externes ont atteint le stade de mise en œuvre complète dans environ 67 % des cas, tandis que les développements basés sur les ressources internes des entreprises ont affiché des résultats d'environ 33 %.

Dans le même temps, les experts soulignent que les critères de réussite sont définis différemment dans chaque entreprise. Il est rappelé que l'implication de sous-traitants externes ne garantit pas automatiquement des résultats élevés, et la corrélation identifiée ne reflète que les cas au sein de l'échantillon d'étude sélectionné.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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