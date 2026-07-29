Une éléphante ayant travaillé 40 ans au cirque prend enfin sa « retraite »

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Une éléphante ayant travaillé 40 ans au cirque prend enfin sa « retraite »

Au Portugal, une éléphante nommée Juli, qui s'est produite sur les scènes de cirque pendant près de 40 ans, a officiellement été mise à « retraite ». Elle passera désormais le reste de sa vie dans la réserve de « Pangea » située dans la région de l'Alentejo. Cet endroit est reconnu comme la première réserve spécialement créée en Europe pour les animaux exploités par le travail.

Il est rapporté que Juli a été capturée en Afrique à la fin des années 1980 alors qu'elle était encore petite et emmenée au Portugal. À partir de 1988, elle a participé à des spectacles de cirque. Aujourd'hui, l'éléphante a commencé à vivre dans un environnement libre et contrôlé, et a eu l'occasion de prendre son premier bain de boue naturel dans son nouveau refuge.

En 2018, le gouvernement portugais a adopté une loi interdisant l'utilisation d'animaux sauvages dans les cirques à partir de 2024. C'est pourquoi les recherches d'un abri permanent pour Juli ont commencé. L'accord entre l'administration de la réserve et le propriétaire de l'éléphante, ainsi que les préparatifs et le transport, ont duré environ un an et demi.

Un homme se tient près des éléphants à l'intérieur d'un bâtiment.

Les experts ne peuvent pas dire avec exactitude combien de temps durera la nouvelle vie de Juli. En effet, alors que les éléphants peuvent vivre jusqu'à 70 ans dans leur milieu naturel, leur espérance de vie en captivité est généralement beaucoup plus courte.

S'étendant sur une superficie de 400 hectares, la réserve de « Pangea » a la capacité d'accueillir entre 20 et 35 éléphants. Tout y est mis en œuvre pour que les animaux puissent se déplacer librement, chercher de la nourriture et être soignés dans des conditions proches de leur habitat naturel.

Il est indiqué que Juli ne sera pas seule d'ici la fin de l'année. Une autre femelle éléphant d'Afrique, Kariba, capturée dans la nature il y a environ 40 ans, sera également amenée à ses côtés. Actuellement, Kariba est gardée seule dans un zoo en Belgique.

PortugalPangeaAlentejoBelgique
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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