Au cours des six premiers mois de 2026, 43 700 étrangers ayant enfreint la législation sur l'immigration ont été expulsés de Russie. Ce chiffre a augmenté de 65,5 % par rapport à la même période de l'année dernière.

C'est ce qu'a annoncé le 29 juillet Viatcheslav Volodine, président de la Douma d'État de Russie, sur sa page du réseau social Max.

M. Volodine a souligné qu'avant 2025, l'expulsion des migrants n'était effectuée que sur décision de justice. Cependant, conformément à la loi fédérale entrée en vigueur en février 2025, le ministère russe de l'Intérieur a reçu le pouvoir de prendre des décisions d'expulsion sans décision de justice dans certains cas.

Il a également noté que depuis 2024, la Douma d'État a adopté un total de 32 lois fédérales visant à améliorer le système migratoire. Il a été souligné que ces changements visent à renforcer le contrôle sur les citoyens étrangers et à consolider l'ordre dans le domaine de la migration.