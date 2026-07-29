Claudio Echeverri proposé à l'AC Milan

Alors que le mercato estival bat son plein dans le monde du football professionnel, les rumeurs autour des jeunes joueurs prometteurs se multiplient. Selon GOAL.com, le milieu de terrain talentueux Claudio Echeverri, qui appartient à Manchester City, a été proposé au club italien de l'AC Milan. La possibilité de ce transfert et ses conditions sont actuellement au centre de l'attention de la communauté footballistique. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Il y a un an, les principaux clubs européens, notamment des équipes françaises, espagnoles et italiennes, et plus particulièrement la Roma, avaient manifesté un vif intérêt pour le jeune joueur argentin. À l'époque, le joueur lui-même avait accepté de rejoindre le club, mais le transfert n'a pas eu lieu. La raison principale était que la direction de Manchester City souhaitait prêter le joueur uniquement sans option d'achat. Quant à la Roma, elle ne voulait pas simplement développer un joueur appartenant à un autre club.

Période difficile en Europe et expériences de prêt

Le Bayer Leverkusen avait accepté les conditions et recruté le joueur, mais son passage en Allemagne ne s'est pas déroulé comme espéré. D'abord sous la houlette d'Erik ten Hag, puis d'autres entraîneurs, le produit du centre de formation de River Plate n'a pas eu assez de temps de jeu. Lors de la première partie de saison, il a disputé 11 matchs sans réussir à se distinguer par des actions décisives.

Parti cet hiver à Girona, un club appartenant au City Group, le joueur n'a pas réussi à redresser la situation. Malgré un but inscrit contre l'Athletic Bilbao, il n'a pas pu empêcher la relégation de l'équipe en division inférieure. Lié à Manchester City par un contrat courant jusqu'en 2028, Claudio Echeverri participe actuellement à la tournée asiatique des Citizens.

Projets d'avenir et défis

L'entraîneur principal prévoit de tester le joueur lors des matchs contre l'Inter, les stars de la K-League et l'Atlético Madrid. Cependant, selon la presse anglaise, le milieu de terrain argentin devrait s'engager avec une autre équipe. Des intermédiaires l'ont proposé à l'AC Milan, qui cherche à renforcer son effectif.

Néanmoins, après avoir recruté le joueur serbe Andrej Kostić en provenance du marché des Balkans, les Rossoneri ne disposent plus que d'une seule place libre pour les joueurs extracommunautaires et leurs plans sont différents. De plus, l'ancien club du joueur, River Plate, a également l'intention de le faire venir en prêt. Le président du club souhaite faire revenir Echeverri aux côtés de joueurs expérimentés. Cependant, la direction de Manchester City, qui a acheté le joueur pour une clause libérasoire de 25 millions de dollars, souhaite qu'il s'aguerrisse dans des championnats européens de haut niveau et n'envisage pour l'instant que des options sur le Vieux Continent.