Une première mondiale : un mini-PC alimenté directement par un réacteur nucléaire

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Une première mondiale : un mini-PC alimenté directement par un réacteur nucléaire

Un événement révolutionnaire a eu lieu à la croisée de l'énergie et de la haute technologie : la startup Valar Atomics a réussi, pour la première fois au monde, à alimenter un ordinateur personnel à l'aide d'un réacteur nucléaire compact. Cette expérience a démontré l'importance cruciale de l'énergie nucléaire pour répondre aux besoins énergétiques massifs des systèmes d'IA. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Lors de la démonstration, un mini-PC Nvidia RTX Spark équipé d'un GPU Nvidia Blackwell a été utilisé. Les experts de Valar Atomics ont connecté l'ordinateur à un microréacteur nommé Ward 250. Lorsque la puissance de l'appareil a atteint 37 % de sa capacité nominale, le système a démarré avec succès et a fonctionné de manière stable. C'est ce qu'indique la publication ixbt.com en se basant sur la présentation de l'entreprise.

Processus technologique et questions de sécurité

Selon Isaiah Taylor, PDG de Valar Atomics, les capacités du réacteur ne se limitent pas à un seul ordinateur. Actuellement, le site officiel de l'entreprise est également hébergé sur un serveur alimenté par l'appareil Ward 250. Cette technologie repose sur la conversion directe de l'énergie thermique issue de la fission nucléaire en électricité.

Le principe de fonctionnement du réacteur est le suivant : au cœur de l'appareil, des atomes d'uranium se divisent chaque seconde, libérant environ 100 kW de puissance thermique. Un système de refroidissement à base d'hélium évacue cette chaleur, qui est ensuite convertie en électricité nécessaire aux équipements informatiques grâce à un générateur thermoélectrique.

L'avenir de l'IA et de l'énergie nucléaire

Aujourd'hui, la consommation d'énergie des clusters d'IA et des data-centers croît de manière exponentielle. C'est pourquoi les géants mondiaux de la technologie cherchent à abandonner les sources d'énergie traditionnelles au profit de solutions plus durables et autonomes. La collaboration entre Valar Atomics et Nvidia s'inscrit précisément dans cet objectif.

Actuellement, de grandes entreprises comme Amazon, Google, Microsoft et Oracle investissent activement dans les petits réacteurs modulaires (SMR). Selon les experts, l'infrastructure de l'IA pourrait à l'avenir passer entièrement à un réseau de tels microréacteurs. Cela garantira non seulement l'indépendance énergétique, mais réduira également considérablement les émissions de gaz nocifs.

Bien que Valar Atomics se présente comme la première startup à avoir obtenu un résultat pratique, selon le département de l'Énergie des États-Unis, des entreprises comme Deployable Energy et Antares Nuclear ont également réalisé des progrès significatifs dans ce domaine. Cependant, cette démonstration d'alimentation d'un équipement grand public par l'énergie nucléaire marque le début d'une nouvelle ère.

Valar AtomicsNvidiaÉnergie NucléaireMicroréacteurIntelligence Artificielle
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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