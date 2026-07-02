Un ordinateur dans la paume de la main : GMKtec présente le mini-PC abordable G5S

Dans le monde de la technologie, la fusion entre compacité et performance atteint un nouveau stade. GMKtec a officiellement dévoilé sa dernière création : le mini-ordinateur G5S aux dimensions ultra-compactes. Cet appareil attire l'attention non seulement par sa petite taille, mais aussi par sa puissance suffisante pour les tâches quotidiennes et son prix abordable. C'est ce qu'indique Ixbt.com dans son article.

Selon les informations de la publication ixbt.com, les dimensions du nouveau modèle G5S ne sont que de 72 × 72 × 44,5 mm. Cela signifie qu'un ordinateur personnel complet tient facilement dans la paume d'une main. Une telle compacité en fait un choix idéal pour les utilisateurs souhaitant gagner de l'espace sur leur bureau ou transporter leur machine en permanence.

Spécifications techniques et performances

L'appareil est basé sur le processeur Intel Celeron N5095 à quatre cœurs de la famille Intel Jasper Lake. Cette puce est conçue pour accomplir sans problème des tâches standard telles que le travail avec des logiciels de bureau, la navigation sur Internet et le visionnage de contenus vidéo. Pour les aspects graphiques, l'Intel UHD Graphics intégré prend le relais.

En ce qui concerne la mémoire, le GMKtec G5S est équipé de 8 GB de RAM LPDDR4. Il convient de noter que les modules de mémoire sont soudés à la carte mère, par conséquent, il n'est pas possible d'augmenter la capacité de la RAM à l'avenir. Pour le stockage permanent, des SSD de 128 GB ou 256 GB sont proposés aux utilisateurs.

Malgré sa petite taille, le fabricant n'a pas oublié les possibilités d'extension. L'appareil dispose d'un emplacement M.2 2242 supplémentaire, permettant d'augmenter davantage la capacité de stockage. Le système de refroidissement se compose d'un caloduc en cuivre et d'un ventilateur à faible bruit, assurant la stabilité même lors d'une utilisation prolongée.

Interfaces et politique tarifaire

Trois ports USB 3.2 Type-A ;

Un port USB Type-C ;

Une sortie vidéo HDMI 2.0 ;

Un réseau Gigabit Ethernet ;

Un connecteur audio de 3,5 mm.

Le GMKtec G5S est également très riche en connectique :

Le nouveau produit est actuellement disponible sur le marché chinois. Le modèle d'entrée de gamme avec 128 GB de SSD est fixé à 170 dollars US, tandis que la version 256 GB est à 270 dollars. GMKtec a annoncé que ce mini-PC arriverait bientôt sur le marché mondial, bien que les prix internationaux devraient être légèrement plus élevés.

De tels appareils sont également pertinents pour le marché ouzbek. En particulier pour les centres de formation, les organisations gouvernementales et les petits bureaux, ces solutions écoénergétiques et compactes peuvent remplacer les ordinateurs traditionnels à boîtiers encombrants.