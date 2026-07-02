Wisk Aero, la startup détenue par le géant de l'aviation Boeing, se retrouve au cœur d'un grave conflit. Briahna O’Neill, ancienne responsable logicielle de l'entreprise, a intenté un procès affirmant avoir été licenciée pour avoir exprimé des inquiétudes concernant la sécurité des taxis volants sans pilote. Cette situation soulève d'importantes questions sur la garantie des normes de sécurité des appareils électriques volants, considérés comme l'avenir du transport aérien. C'est ce que rapporte Techcrunch.com l'information .

Selon la plainte déposée devant la cour supérieure de Santa Clara, Briahna O’Neill aurait préparé deux rapports spéciaux au sein de l'entreprise. Elle affirme que les ingénieurs de Wisk Aero ont délibérément réduit l'étendue des tests logiciels requis par la Federal Aviation Administration (FAA) des États-Unis afin de respecter le calendrier des vols d'essai prévus pour 2025. Cela pourrait compromettre la fiabilité technique des appareils destinés au transport de passagers.

Conflit entre délais et sécurité

Selon O’Neill, elle a été licenciée sans motif valable quelques semaines après l'envoi de son second courrier de plainte interne. L'ancienne employée a mentionné dans sa plainte non seulement un licenciement injustifié, mais aussi des cas de harcèlement. Selon le journal The Seattle Times, Boeing refuse pour l'instant de faire un commentaire officiel sur cette procédure judiciaire.

Fondée en 2019, Wisk Aero est l'une des entreprises les plus avancées au monde travaillant sur des taxis aériens électriques à décollage et atterrissage verticaux (eVTOL). L'objectif principal de l'entreprise est de mettre en service commercial des appareils volants entièrement autonomes, sans intervention humaine. La concurrence dans ce domaine est féroce, chaque entreprise cherchant à s'emparer du marché en premier.

Conséquences industrielles et enquêtes

Wisk Aero était l'une des huit entreprises ayant reçu l'autorisation de la FAA pour un programme d'essais de trois ans au début de l'année. Si la réduction des tests de sécurité est confirmée lors du procès, cela pourrait gravement affecter non seulement la réputation de l'entreprise, mais aussi ses licences de vol. Dans le secteur de l'aviation, contourner les règles de sécurité a toujours entraîné des conséquences lourdes.

Alors que des pays en développement comme l'Ouzbékistan prévoient également d'utiliser des services de taxis volants à l'avenir, les conflits entourant ces géants technologiques démontrent l'importance cruciale des normes internationales. Pour l'instant, les représentants de Wisk Aero gardent le silence, mais le procès devrait révéler de nombreux problèmes cachés dans ce domaine innovant.