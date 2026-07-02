Le FC Barcelone libéré de ses chaînes financières : La Liga donne le feu vert pour les transferts

Le club catalan du FC Barcelone peut enfin respirer après des années de restrictions financières. La direction de La Liga a levé les mesures financières strictes appliquées au club, ramenant l'équipe à la règle générale de dépense « 1:1 ». Cette décision modifie radicalement la stratégie du club sur le marché des transferts et facilite considérablement l'achat et l'enregistrement de nouvelles stars. C'est ce qu'indique Goal.com dans son article.

Selon le journal Marca, ce changement historique est considéré comme une grande victoire pour la direction du FC Barcelone. Ces dernières années, le club devait générer plusieurs fois plus de revenus pour chaque euro dépensé, ce qui constituait un obstacle majeur au renforcement de l'effectif. Désormais, le club a le droit d'allouer 100 % des fonds provenant des transferts à de nouveaux joueurs.

Nouvelles opportunités financières et plans de transfert

L'importance pratique de la nouvelle règle est que chaque euro provenant de la vente de joueurs revient directement au budget du club. Par exemple, les fonds issus des ventes d'Ansu Fati et d'Iñaki Peña peuvent désormais être dépensés pour de nouveaux transferts sans restrictions. Selon Goal.com, le club a déjà réussi à réduire sa masse salariale de 58 millions d'euros, une étape cruciale pour assurer la stabilité financière.

Cette liberté ouvre la voie à des transferts attendus depuis longtemps pour le FC Barcelone. En particulier, le club continue de se battre pour l'attaquant de l'Atlético Madrid, Julian Alvarez. Le président du club, Joan Laporta, a confirmé le désir de la star argentine de porter le maillot du FC Barcelone. Ce transfert, qui n'avait pas pu se concrétiser auparavant pour des raisons financières, pourrait désormais devenir réalité.

Les problèmes d'enregistrement sont derrière eux

Lors des saisons précédentes, les supporters du FC Barcelone étaient constamment inquiets de l'enregistrement des nouveaux joueurs transférés. Pour inscrire des joueurs comme Dani Olmo et Pau Víctor, le club a dû lutter contre des obstacles bureaucratiques jusqu'à la dernière minute. La règle « 1:1 » met fin à ces incertitudes.

La direction du club examine également l'avenir de joueurs aux salaires élevés comme Marc-André ter Stegen afin d'optimiser davantage la masse salariale. Cela permet à l'équipe non seulement d'acheter de nouveaux joueurs, mais aussi de maintenir l'équilibre de l'effectif actuel. Le réchauffement des relations entre le président de La Liga, Javier Tebas, et Joan Laporta est également un signal positif pour les Catalans.

En conclusion, le FC Barcelone est désormais en mesure de soutenir ses ambitions sportives sur les plans administratif et financier. Ces changements devraient renforcer la position de l'équipe non seulement dans le championnat d'Espagne, mais aussi dans la compétition de la Ligue des Champions. Tout dépend désormais des bons choix des recruteurs et du staff technique sur le marché des transferts.