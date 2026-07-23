Au Mexique, une conductrice percute un mur en le confondant avec un tunnel peint

Un accident de la route inhabituel s'est produit dans la ville de Monterrey. Une conductrice a pris une peinture murale représentant un tunnel pour une véritable route et a dirigé sa voiture vers le mur.

Il est rapporté que la fresque a été créée sur la base de la célèbre scène du faux tunnel du dessin animé « Bip Bip et Coyote ». L'image donnait l'impression que la route continuait lorsqu'on la regardait de loin.

La conductrice a réalisé trop tard qu'il s'agissait d'un dessin et le véhicule a percuté le mur. L'impact a endommagé la voiture. Aucun blessé n'a été signalé lors de l'incident.

Les images montrant la voiture et le mur font l'objet de nombreuses discussions sur les réseaux sociaux. Certains utilisateurs ont comparé cet événement à une reproduction réelle d'une scène de dessin animé.