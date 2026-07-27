Le chinois CXMT dépasse même Intel et Alibaba en valeur

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Le chinois CXMT dépasse même Intel et Alibaba en valeur

CXMT (ChangXin Memory Technologies), le grand fabricant chinois de puces mémoire, a fait un début fulgurant sur le marché boursier, réalisant un bond financier record. Selon ixbt.com, l'entreprise a levé près de 8,6 milliards de dollars lors de son IPO, et ses actions ont grimpé de plusieurs fois, plus précisément de 466 %. Ce succès financier marque un tournant majeur pour le secteur technologique chinois, montrant que l'industrie des semi-conducteurs du pays atteint un nouveau cap à l'échelle mondiale, rapporte Ixbt.com. rapporte .

CXMT est désormais la société chinoise cotée en bourse la plus valorisée. Sa capitalisation boursière totale s'élève à environ 480 milliards de dollars. Avec ce chiffre, elle a devancé Alibaba, Tencent et d'autres géants d'Internet bien connus du pays. De plus, ces chiffres confirment que la société chinoise est capable de rivaliser non seulement au niveau local, mais aussi avec les géants technologiques traditionnels du monde entier.

Un nouveau géant sur le marché mondial de l'IT

Il est noté que la valeur boursière de CXMT a même dépassé celle du fabricant de puces américain légendaire Intel. Actuellement, la capitalisation d'Intel s'élève à environ 454 milliards de dollars. Cette situation démontre clairement à quel point l'industrie chinoise des semi-conducteurs s'est développée rapidement ces dernières années et s'est imposée comme un acteur fort sur le marché mondial de la technologie.

Aujourd'hui, CXMT est le plus grand fabricant de mémoire en Chine. À l'échelle mondiale, elle occupe la quatrième place derrière Samsung, Micron et SK Hynix. Récemment, l'entreprise a considérablement élargi ses capacités de production et réussi à augmenter le volume de ses puces mémoire.

Au centre de l'attention des fabricants mondiaux

Dans un contexte de croissance des volumes de production et d'amélioration de la qualité des produits, les principaux fabricants mondiaux de PC ont commencé à acheter massivement les produits de CXMT. Cela a encore renforcé la position de l'entreprise dans les chaînes d'approvisionnement mondiales.

Selon les experts, le succès boursier de l'entreprise et la demande internationale représentent l'une des étapes clés de la Chine vers l'indépendance technologique. À l'avenir, il est prévu que CXMT continue d'avoir un impact sérieux sur la concurrence du marché mondial de la mémoire.

CXMTIntelAlibabaChineTechnologie
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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