Amazon intensifie la concurrence avec SpaceX sur le marché de l'Internet spatial

Amazon a déposé une demande officielle auprès de la Federal Communications Commission (FCC) des États-Unis pour obtenir une licence d'exploitation d'un nouveau réseau de satellites destiné aux téléphones mobiles. Selon ixbt.com, ce projet d'envergure comprend 5105 engins spatiaux, dont le lancement est prévu pour 2028. Cette démarche devrait intensifier la concurrence entre Amazon et SpaceX, qui domine le marché mondial de l'Internet spatial et des communications. C'est ce que rapporte Techcrunch.com qui rapporte l'information.

Cette initiative intervient quelques mois après qu'Amazon a acquis les opérations spatiales de Globalstar, qui fournit des services de communication d'urgence aux appareils Apple iPhone et aux appareils IoT (Internet des objets). Selon les documents soumis, l'entreprise vise à élargir ses services en utilisant le spectre radioélectrique de Globalstar et à les intégrer au réseau Internet haut débit LEO d'Amazon.

Concurrence sur le marché et opportunités financières

SpaceX, principal concurrent dans ce domaine, prévoit de dépenser 20 milliards de dollars pour acquérir du spectre auprès d'EchoStar afin de construire sa constellation mobile. C'est l'une des stratégies de croissance clés indiquées dans les documents d'IPO de l'entreprise. Néanmoins, on ignore encore à quel point les connexions mobiles par satellite seront précieuses, car ces services ont généralement une capacité limitée et ne conviennent qu'aux messages textuels ou aux situations d'urgence.

Srini Gopalan, dirigeant de T-Mobile, qui fournit des services de communication à ses clients grâce aux satellites de SpaceX, a souligné lors d'une conférence au printemps le manque d'intérêt significatif de la part des consommateurs. Selon lui, sur la base des données de mai, l'utilisation du réseau satellite représentait seulement 0,0002 % de l'utilisation totale du réseau, et ces services sont principalement utilisés dans les parcs nationaux.

Les défis auxquels Amazon fait face

Pour construire son réseau, Amazon rencontre également des difficultés particulières. Notamment, l'entreprise ne dispose pas de sa propre flotte de fusées. Auparavant, il était prévu de s'appuyer sur Blue Origin, la société de Jeff Bezos, pour lancer les satellites dans l'espace. Cependant, la fusée New Glenn de cette entreprise a été retardée à la suite d'un incident d'urgence en mai qui a détruit le pas de tir, et ses vols sont actuellement suspendus. Par conséquent, Amazon a dû demander une prolongation du délai exigé par la licence FCC pour la construction du réseau.

Bien qu'Amazon soit actuellement à la traîne par rapport à SpaceX, elle dispose d'immenses réserves financières. Selon les estimations de fin avril, l'entreprise dispose de 255 milliards de dollars d'actifs courants, ce qui lui permet de continuer à investir dans son réseau. Pendant ce besoins en capital de SpaceX restent beaucoup plus urgents.