Les relations entre Téhéran et Kiev ont atteint un niveau de tension maximal après qu'un marin a été tué lors d'une attaque menée par les forces armées ukrainiennes contre un navire marchand iranien en mer Caspienne. L'Iran à l'Ukraine avertit qu'il pourrait lancer une frappe de représailles directe à l'aide de missiles balistiques depuis son propre territoire.

Zamin.uz S'appuyant sur les analyses des publications ukrainiennes « Defense Express » et « Strana », présente les détails les plus importants de cette crise politico-militaire.

1. La tragédie de la Caspienne : déclarations mutuelles de Téhéran et de Kiev

La mort d'un marin des suites d'une attaque contre un navire marchand iranien en mer Caspienne a provoqué une réaction vive et alarmée de Téhéran. Un responsable du ministère iranien des Affaires étrangères a mis en garde Kiev contre de graves conséquences.

Extrait de la déclaration du représentant du ministère iranien des Affaires étrangères, Esmail Baghai : « Les actions du dirigeant ukrainien Volodymyr Zelensky pourraient mener le monde entier au bord d'une nouvelle guerre mondiale. Téhéran ne laissera pas ces actions sans réponse. »

En réponse, le ministre ukrainien des Affaires étrangères Andrii Sybiha exprimant la position officielle de Kiev, a souligné que Téhéran « est depuis longtemps un partenaire actif dans l'agression de la Russie contre l'Ukraine ».

2. De 2000 à 4000 km : la menace de l'arsenal balistique iranien

Selon l'analyse des publications ukrainiennes « Defense Express » et « Strana », Téhéran dispose du potentiel intellectuel et militaire nécessaire pour frapper directement le territoire ukrainien en utilisant ses missiles balistiques à moyenne et longue portée :

Ghadr, Emad et Sejjil : Ces missiles ont la capacité de détruire des cibles à une distance d'environ 2000 km .

Khorramshahr : Il s'agit du missile le plus lourd et à plus longue portée de l'arsenal iranien, qui a prouvé en pratique lors des frappes contre Israël qu'il pouvait voler à une distance maximale de 4000 km .

3. Système de défense antiaérienne et antimissile ukrainien : les Patriots peuvent-ils intercepter ces missiles ?

Des experts militaires soulignent que le système actuel de défense aérienne et antimissile de l'Ukraine pourrait s'avérer impuissant face à ce type de missiles balistiques lourds.

Systèmes Patriot : possèdent des capacités extrêmement limitées contre les missiles balistiques lourds iraniens à moyenne et longue portée.

Systèmes THAAD et Arrow : Ces systèmes de défense modernes, capables d'intercepter efficacement de tels missiles, sont totalement absents de l'arsenal ukrainien.

Indicateurs comparatifs des missiles iraniens et des systèmes de défense

Nom du missile / système Portée de vol Situation en Ukraine / Capacité Ghadr, Emad, Sejjil ~2 000 km Capacité d'interception via Patriot très limitée Khorramshahr ~4 000 km Taux de frappe élevé, défense complexe THAAD / Arrow — Ces systèmes de défense ne sont pas disponibles

4. Quel est l'état des réserves de missiles de l'Iran ?

La publication « Defense Express » note que les stocks de missiles à moyenne portée de l'Iran ont considérablement diminué au cours de la dernière année en raison de deux facteurs principaux :

La consommation d'une grande quantité de l'arsenal lors des frappes de missiles massives menées sur le territoire israélien. Des frappes aériennes précises menées par les États-Unis et Israël contre les sites de lancement, les entrepôts d'armes et les installations de production en Iran.

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La situation complexe autour du Moyen-Orient et de l'Ukraine a un impact direct sur la sécurité mondiale.

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