Apple visée en justice à cause d'une arnaque crypto sur l'App Store

Aux États-Unis, trois utilisateurs ont intenté un procès contre Apple, l'accusant de négligence face aux mesures de sécurité de l'App Store. Selon la plainte déposée devant le tribunal du district nord de la Californie, les victimes ont perdu au total plus de 1,8 million de dollars à cause d'une fausse application de portefeuille de cryptomonnaies. C'est ce que rapporte Techcrunch.com qui rapporte ces faits.

En se basant sur les informations diffusées par ixbt.com et d'autres médias technologiques, le conflit a éclaté en raison de faux programmes ayant abusé de la confiance des utilisateurs. Parmi les victimes, James Ramirez a perdu environ 875 000 dollars, Christopher Ellis près de 840 000 dollars, et Jalen Delgado a quant à lui été dépouillé de 120 000 USD. Ils ont transféré leurs cryptomonnaies vers une fausse copie de l'application Sparrow Wallet, qui n'existe en réalité pas pour iOS.

Garanties de sécurité et environnement concurrentiel

Cette affaire judiciaire pourrait porter atteinte au principal avantage concurrentiel d'Apple, qui affirme régulièrement que sa plateforme est plus sûre que celle de ses rivaux. L'entreprise prétend constamment protéger les utilisateurs contre les escrocs en exerçant un contrôle strict sur son App Store et en interdisant les boutiques d'applications tierces.

La plainte indique que l'entreprise promet aux consommateurs une sécurité et une fiabilité absolues dans ses campagnes marketing. Cependant, cet incident a démontré que le contrôle sur la plateforme Apple est insuffisant. Les plaignants affirment que l'entreprise a autorisé la diffusion d'applications frauduleuses tout en sachant qu'elles existaient.

Critiques des experts et réponse de l'entreprise

Craig Raw, le créateur du véritable Sparrow Bitcoin Wallet, avait déjà publiquement critiqué Apple pour son incapacité à supprimer les fausses applications à temps. Les victimes demandent un procès devant jury, le remboursement des préjudices subis et des avertissements clairs concernant les risques de sécurité sur l'App Store.

Selon TechCrunch, Apple a refusé de commenter cette plainte, tout en défendant fermement ses mesures de sécurité. Des représentants de l'entreprise ont déclaré que les programmes imitant d'autres applications violent ses règles et que des mesures immédiates sont prises contre de tels cas.

De plus, en s'appuyant sur ses dernières données analytiques, Apple a rappelé qu'en 2025, plus de 371 000 applications qui copiaient d'autres services, diffusaient du spam ou trompaient les utilisateurs ont été rejetées. Il est souligné qu'il ne reste actuellement plus de copies de Sparrow Wallet sur l'App Store.