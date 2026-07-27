Microsoft présente son premier modèle de cybersécurité et le système d'agents Perception

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Microsoft présente son premier modèle de cybersécurité et le système d'agents Perception

Lors d'un événement spécial à San Francisco, Microsoft a annoncé son tout premier modèle de cybersécurité spécialisé ainsi qu'une nouvelle plateforme d'intelligence artificielle. Cette démarche est perçue comme un défi sérieux lancé aux principaux concurrents de l'entreprise dans le domaine de la sécurité, à savoir Anthropic, Google et OpenAI. C'est ce que rapporte Techcrunch.com rapporte .

Selon ixbt.com, le nouveau modèle présenté MAI-Cyber-1-Flash est conçu pour détecter des vulnérabilités complexes au sein de bases de code ardues. Le système MDASH, dédié à l'identification et à la résolution des risques logiciels, fonctionne précisément sur la base de ce modèle.

Nouvelle plateforme de protection basée sur l'intelligence artificielle

Une autre innovation majeure présentée par Microsoft est la plateforme Perception , qui déploie des équipes d'agents d'intelligence artificielle pour automatiser les processus de sécurité. Ce système aide directement à la recherche et à la correction des erreurs, et s'intègre avec succès avec MDASH.

Les représentants de l'entreprise affirment que le modèle MAI-Cyber-1-Flash s'est avéré beaucoup plus puissant et économiquement plus rentable que les modèles concurrents lors du principal test de cybersécurité de l'industrie. Selon Mustafa Suleyman, PDG de Microsoft AI, le nouveau développement a enregistré des résultats de premier plan sur le terrain d'essai principal de Cyber Gym et est immédiatement mis en production.

Intelligence artificielle contre les hackers

Récemment, il a été observé que les cybercriminels utilisent activement des technologies d'intelligence artificielle dans leurs attaques. Comme l'a noté Hayete Gallot, vice-présidente de la sécurité chez Microsoft, la plateforme Perception permet aux défenseurs d'entreprise de lutter contre l'intelligence artificielle avec de l'intelligence artificielle, à la vitesse et à l'échelle des attaquants.

La plateforme Perception utilise trois types principaux d'agents dans son flux de travail :

  • Équipes rouges — fournissent des simulations détaillées sur les menaces potentielles et les vulnérabilités qu'elles pourraient exploiter.
  • Équipes bleues — s'occupent de l'identification des erreurs existantes et de leur priorisation.
  • Équipes vertes — prennent les mesures correctives nécessaires contre les erreurs détectées.
Selon Dave Weston, ingénieur en chef de la plateforme, le travail qui nécessitait auparavant des heures de travail manuel par plusieurs spécialistes est désormais réalisé en quelques minutes. Le système non seulement identifie et priorise les problèmes, mais assure également une correction complète au niveau du code.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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