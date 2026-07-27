Antares lève 470 millions de dollars pour construire de petits réacteurs nucléaires pour les bases militaires

La startup du secteur de l'énergie nucléaire Antares a levé 470 millions de dollars d'investissements dans le but de construire un petit réacteur pour les bases militaires américaines. Selon Ixbt.com et d'autres publications technologiques, le cycle de financement de Series C a été mené par Paradigm et Caffeinated Capital, avec des contributions d'entreprises telles que Industrious Ventures, Point72 Ventures et Shine Capital. C'est ce que rapporte Techcrunch.com indique.

Ce cycle de financement comprend 370 millions de dollars en capitaux propres et 100 millions de dollars de dettes. Antares développe un petit réacteur modulaire (SMR) d'une capacité de production électrique allant de 100 kW à 1 MW. La puissance d'un tel dispositif est suffisante pour alimenter jusqu'à 750 foyers en électricité.

Caractéristiques technologiques et sécurité

À l'instar de nombreuses startups nucléaires modernes, le réacteur d'Antares utilise du combustible TRISO, qui enrobe l'uranium dans une coque de carbone et de céramique. Ce type de combustible est présenté comme une alternative plus sûre au combustible nucléaire traditionnel. Les sphères TRISO, de la taille d'une boule de billard, peuvent être refroidies par gaz hélium ou sels fondus.

Ce revêtement est conçu pour empêcher la fusion du combustible en cas de surchauffe du réacteur. Le réacteur de démonstration d'Antares, nommé Mark-0, a franchi une étape importante le 4 juin de cette année au laboratoire national de l'Idaho. L'entreprise est l'un des trois finalistes du programme d'énergie nucléaire avancée du Pentagone pour les installations militaires.

Tendances de croissance industrielle et défis

Récemment, la demande en électricité a fortement augmenté en raison de la construction rapide de centres de données AI et de l'électrification de l'économie. Par conséquent, les investisseurs manifestent un vif intérêt pour l'énergie nucléaire, en particulier pour les technologies de fission. En avril, X-energy a levé 1 milliard de dollars via une IPO, tandis que des startups telles que Radiant Energy, Standard Nuclear et Last Energy ont également obtenu des fonds importants.

Cependant, malgré l'intérêt élevé des investisseurs, les startups nucléaires avancées font face à une série d'obstacles sur la voie de la commercialisation. Le sous-développement de la chaîne d'approvisionnement aux États-Unis et les problèmes de mise à l'échelle de la production en font partie. Bien que de nombreuses startups de SMR affirment que la production de masse réduira considérablement les coûts, ce processus prendra au moins une décennie et aucune startup n'a encore atteint ce stade.

Selon les données de Lazard, qui analyse les coûts des technologies énergétiques, chaque MWh des nouveaux réacteurs SMR devrait coûter environ 214 dollars. Ce prix les rend plus chers que toutes les autres nouvelles centrales électriques, à l'exception des turbines à gaz les plus coûteuses. Néanmoins, Antares prévoit de lancer son premier réacteur générateur d'électricité l'année prochaine et de le déployer sur des installations militaires américaines en 2028.