Une femme distraite par son téléphone entre par erreur dans la cour d'un étranger

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Une femme distraite par son téléphone entre par erreur dans la cour d'un étranger

Un incident insolite, qui se serait produit en Bolivie, fait l'objet de vives discussions sur les réseaux sociaux. Une femme, distraite par son téléphone, s'est trompée de chemin et est entrée par accident dans la cour d'une résidence étrangère.

Au même moment, le propriétaire fermait le portail automatique, s'apprêtant à monter dans sa voiture et à partir. N'ayant pas eu le temps de réaliser la situation, la femme s'est retrouvée piégée dans la cour fermée.

Heureusement, la femme a eu le temps d'appeler le propriétaire. Entendant son appel, le propriétaire s'est immédiatement arrêté, a rouvert le portail et a laissé sortir la femme. Personne n'a été blessé lors de l'incident.

Beaucoup soulignent que cet événement rappelle une fois de plus qu'une distraction excessive par le téléphone peut parfois mener à des situations inattendues.

Bolivie
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Charos
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