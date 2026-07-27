Coup de tonnerre dans le football italien : Maldini et Leonardo démissionnent

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Coup de tonnerre dans le football italien : Maldini et Leonardo démissionnent

Un événement inattendu et retentissant s'est produit autour de la Fédération italienne de football (FIGC). Le directeur technique Paolo Maldini, en poste depuis seulement 10 jours, et son conseiller Leonardo ont décidé de quitter leurs fonctions au sein de l'équipe nationale.

Zamin.uz présente les véritables raisons de cette démission fracassante, en s'appuyant sur les informations du célèbre insider Fabrizio Romano.

1. 10 jours de mandat et un conflit aigu au sein de la direction

La légende du football italien Paolo Maldini et le dirigeant expérimenté Leonardo venaient tout juste de lancer leur projet au sein de la fédération. Cependant, un sérieux désaccord a éclaté entre le président de la FIGC Giovanni Malago et la direction sportive menée par Maldini concernant la nomination du nouveau sélectionneur de l'équipe nationale.

2. La candidature d'Andrea Pirlo et ses liens avec les sociétés de paris russes

Maldini et Leonardo considéraient comme unique et principal candidat au poste de sélectionneur de l'Italie Andrea PirloAlors que Pirlo était le grand favori, le président de la FIGC Giovanni Malago a brusquement et fermement rejeté sa candidature.

La raison principale de la démission :

Le président de la fédération Giovanni Malago s'est catégoriquement opposé à l'arrivée de Pirlo à la tête de la Squadra Azzurra en raison de ses liens commerciaux et partenariats avec des sociétés de paris russes.

3. Une décision de principe : le départ de Maldini et Leonardo

Maldini et Leonardo n'ont pas reculé. Estimant que l'avenir de l'équipe nationale ne pouvait s'écrire qu'avec Pirlo et constatant que leur vision n'était pas soutenue par le président de la fédération, ils ont volontairement quitté leurs postes à peine 10 jours après leur nomination.

Faits clés et détails de la démission

Aspect / Facteur

Détails

Démissionnaires

Paolo Maldini (Directeur technique) et Leonardo (Conseiller)

Durée en fonction

Seulement 10 jours

Motif du désaccord

Nomination d'Andrea Pirlo au poste d'entraîneur principal

Motif du refus

Liens de Pirlo avec des sociétés de paris russes

Source principale

L'insider Fabrizio Romano

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Cette crise inattendue autour de la sélection italienne fait grand bruit dans le football européen.

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Selon vous, Paolo Maldini a-t-il eu raison de s'en tenir à ses principes ou les inquiétudes du président de la fédération étaient-elles fondées ? Laissez votre avis en commentaire !

Paolo MaldiniLeonardoAndrea PirloGiovanni MalagòFabrizio Romano
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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