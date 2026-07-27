Nouvel espoir contre un cancer presque incurable

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Nouvel espoir contre un cancer presque incurable

Une nouvelle méthode a été mise au point contre l'un des types de cancer du lung le plus difficile à traiter. Les résultats d'une recherche menée par des scientifiques de l'Université RUDN en Russie, en collaboration avec leurs homologues chinois, ont démontré une augmentation de l'efficacité du traitement de cette maladie.

Les spécialistes ont étudié l'adénocarcinome pulmonaire, le type de cancer du poumon le plus courant. Étant donné que les mutations génétiques observées chez certains patients réduisent considérablement l'efficacité des traitements existants, les scientifiques ont testé une nouvelle approche.

Dans le cadre de l'étude, la thérapie par hadrons a été combinée à des médicaments bloquant l'enzyme PCSK9. Des expériences menées en laboratoire sur des cellules cancéreuses modifiées ont montré que cette combinaison détruit les cellules malignes plus efficacement que les traitements standards.

Les scientifiques soulignent que la thérapie par hadrons possède une haute précision, ciblant principalement les cellules cancéreuses et réduisant au minimum l'impact sur les tissus sains. Cela peut contribuer à accroître la sécurité et l'efficacité du traitement.

Selon les chercheurs participant au projet, les inhibiteurs de PCSK9 pourraient amplifier l'effet de la radiothérapie. Cette méthode est actuellement testée sur des animaux. Lors de la prochaine étape, les scientifiques prévoient d'étudier en profondeur son impact sur le système immunitaire d'un organisme vivant.

Les spécialistes notent que, bien que ces résultats soient prometteurs, la méthode n'a pas encore été introduite dans la pratique clinique. Des recherches supplémentaires et des essais cliniques sont nécessaires pour confirmer la sécurité et l'efficacité de cette nouvelle thérapie chez l'humain.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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