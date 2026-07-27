Le test du Microsoft Surface Laptop montre que 8 GB de RAM sont insuffisants pour Windows 11

La crise sur le marché de la mémoire et l'évolution des prix ont un impact direct sur le marché de la technologie moderne. Selon ixbt.com, qui cite les analyses de The Verge, le nouveau ordinateur portable Surface Laptop de 13 pouces de Microsoft, vendu à partir de 950 dollars, est équipé de seulement 8 GB de RAM. Les tests effectués ont montré que même le fabricant lui-même n'a pas pu garantir le bon fonctionnement du système d'exploitation Windows 11 avec une telle capacité. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Cet appareil est doté d'un processeur Snapdragon X Plus, de 8 GB de RAM et de 256 GB de stockage SSD. Pour un ordinateur moderne dans la tranche de prix de 950 dollars, de telles spécifications techniques semblent aujourd'hui un peu obsolètes et insuffisantes. Le plus regrettable est que la pénurie de RAM affecte sérieusement les performances de l'appareil dans l'exécution des tâches quotidiennes.

Problèmes d'utilisation quotidienne et ralentissements du système

Les tests de The Verge ont montré que l'ordinateur portable se fige régulièrement, même lors de l'exécution de tâches simples dans l'environnement Windows 11. Juste après le démarrage du système et le lancement de quelques applications, le Gestionnaire des tâches (Task Manager) indiquait que 4,2 GB de mémoire étaient occupés. En mode de travail normal, l'appareil consommait pas moins de 6,7 GB sur les 7,6 GB de mémoire disponible.

En raison du manque de mémoire, le système s'est complètement bloqué à plusieurs reprises pendant plusieurs secondes au cours de la journée. Par exemple, de telles situations ont été observées lors d'un appel vocal dans l'application Microsoft Teams ou lors du travail avec Google Docs. Bien que l'ordinateur portable ait bien exécuté des tâches de base telles que la navigation simple sur le Web ou le visionnage de vidéos en ligne, il s'est montré impuissant dans un mode multitâche (multitasking) un peu plus complexe.

Résultats des tests et comparaison avec les concurrents

Pendant le test, l'utilisateur a participé à un appel sur Microsoft Teams alors qu'environ 10 onglets Chrome étaient ouverts. De plus, les applications Slack et Signal fonctionnaient en arrière-plan, et la webcam n'était même pas active à ce moment-là. Néanmoins, dès que l'organisateur a ajouté une courte vidéo, l'ordinateur portable s'est figé pendant plusieurs secondes. Les experts soulignent qu'il ne s'agit pas d'une charge extrême, mais d'un flux de travail quotidien normal.

Il est intéressant de noter qu'un MacBook doté de la même quantité de 8 GB de RAM peut gérer le multitâche sans aucune difficulté, même avec des dizaines d'applications ouvertes. De plus, le prix de l'appareil Apple est considérablement plus abordable. Cependant, l'appareil de Microsoft n'a pas que des défauts : sa qualité de fabrication, son clavier, son pavé tactile (touchpad) et son autonomie ont été hautement évalués.