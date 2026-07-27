Tragédie à Phuket : un fonctionnaire thaïlandais tue un touriste russe dans un accident

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Tragédie à Phuket : un fonctionnaire thaïlandais tue un touriste russe dans un accident

Un grave accident de la route s'est produit sur la célèbre île de Phuket, en Thaïlande. Un véhicule conduit par un haut fonctionnaire des autorités locales a renversé un touriste russe. Grièvement blessé, l'homme a succombé à ses blessures à l'hôpital.

Zamin.uz The Phuket News rapporte les détails de cet incident retentissant en se basant sur ses sources.

1. Un choc violent en face du magasin 7-Eleven

L'accident tragique a eu lieu le 23 juillet dans le district de Pa Khlok, sur l'île de Phuket. Leonid Yu., un citoyen russe de 41 ans, a été renversé par une voiture noire roulant à vive allure alors qu'il traversait la route en face du magasin Ford .

Le touriste blessé a été transporté d'urgence à l'hôpital dans un état critique. Malgré les efforts des médecins, il n'a pas pu être sauvé.

2. Qui était au volant ? Le secrétaire de l'administration de la province de Phuket

Au cours de l'enquête menée par la police, il a été révélé que ce n'était pas un conducteur ordinaire au volant de la voiture, mais un haut fonctionnaire occupant un poste important dans les institutions publiques thaïlandaises.

Au moment de l'incident, la Ford noire était conduite par le secrétaire de l'administration de la province de Phuket en fonction, Tanet Navalong (Thanet Navalong).

Informations clés sur l'accident

Indicateur / Aspect

Détails

Lieu et heure de l'incident

Phuket, district de Pa Khlok, en face du 7-Eleven (23 juillet)

Victime

Citoyen russe de 41 ans (Leonid Yu.) — décédé

Conducteur

Tanet Navalong (secrétaire de l'administration de la province de Phuket)

Véhicule

Voiture Ford noire

Statut de l'enquête

Les caméras de surveillance sont analysées, aucune inculpation officielle n'a encore été prononcée

3. Enquête et position de la police

Actuellement, les forces de l'ordre locales examinent minutieusement toutes les circonstances de la tragédie.

Déclaration de la police :

« Les enquêteurs étudient attentivement les images des caméras de surveillance sur les lieux de l'accident. La voiture Ford impliquée dans la tragédie a été envoyée pour une expertise médico-légale. Pour l'instant, aucune inculpation officielle n'a été portée contre Tanet Navalong, et l'enquête se poursuit. »

Le public attend une enquête impartiale et équitable concernant cet incident impliquant un haut fonctionnaire.

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La sécurité et le respect des règles de circulation à l'étranger sont d'une importance vitale pour chaque touriste.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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