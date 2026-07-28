Trump remet Netanyahou à sa place : les États-Unis prêts à vendre des F-35 à la Turquie

Le président américain Donald Trump a fermement rejeté les objections du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou concernant les relations américano-turques et la coopération militaire. Malgré l'opposition de Tel-Aviv, le dirigeant américain a laissé entendre qu'il considérait l'alliance avec Ankara comme une priorité et qu'il était prêt à livrer des avions de chasse F-35 à la Turquie.

Zamin.uz présente les détails de cette situation géopolitique explosive entre Washington, Ankara et Tel-Aviv, en se basant sur des rapports de médias étrangers.

1. « Personne ne peut me dire quoi vendre » : la déclaration fracassante de Trump

Le dirigeant américain a déclaré qu'il n'était absolument pas préoccupé par l'opposition d'Israël à la fourniture de technologies militaires avancées à Ankara, notamment les avions de chasse furtifs de cinquième génération F-35. Interrogé sur la position de Netanyahou à ce sujet, Trump a répondu de manière très directe et tranchante.

Extrait de la déclaration de Donald Trump : « Écoutez, la Turquie a été un allié formidable pour moi. Je pense qu'il (Recep Tayyip Erdoğan) a fait du très bon travail. Personne ne peut me dire ce que nous devons vendre et ce que nous ne devons pas vendre ! » Et je ne suis pas (de Benjamin Netanyahou) un grand fan de Bibi. »

Trump a également salué la « puissante armée » de la Turquie, soulignant l'« immense puissance militaire » et l'importance géopolitique qu'Ankara offre aux États-Unis.

2. Le refus de Netanyahou et la déclaration de Hakan Fidan

En préparation de sa visite à Washington, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a informé son cabinet qu'il n'accepterait pas la demande américaine de retrait des troupes de la bande de Gaza, de Syrie et du Liban. Le dirigeant israélien a exprimé sa volonté de défendre fermement sa position sur cette question.

De son côté, le ministre turc des Affaires étrangères, Hakan Fidan, a déclaré dans une interview aux médias qu'il était convaincu qu'Ankara ne rencontrerait aucun problème pour recevoir les F-35 pour lesquels elle avait déjà payé.

Blocage du Congrès : Fidan a rappelé que l'accord commercial avait été précédemment bloqué par le Congrès américain, mais que l'administration Trump prévoyait de lever cet obstacle.

Espoirs futurs : La partie turque espère que tous les obstacles juridiques et politiques seront bientôt levés.

Indicateurs de la confrontation géopolitique entre les États-Unis, Israël et la Turquie

Aspect / Indicateur Détails Sujet principal de discussion Vente d'avions de chasse de cinquième génération F-35 à la Turquie Position de Donald Trump La Turquie est un allié puissant et important, l'objection d'Israël n'est pas prise en compte Position de Benjamin Netanyahou Opposé à la fourniture d'armes avancées à Ankara, rejette la demande de retrait des troupes Déclaration de Hakan Fidan La Turquie est convaincue que tous les obstacles à l'acquisition des F-35 seront levés État des relations Rapprochement entre Washington et Ankara, tensions croissantes entre Tel-Aviv et Washington

L'équilibre des forces au Moyen-Orient et la nouvelle politique étrangère des États-Unis ont un impact significatif sur le système de sécurité mondiale.

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