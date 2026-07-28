Officiel : Zinédine Zidane est le nouveau sélectionneur de l'équipe de France

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Officiel : Zinédine Zidane est le nouveau sélectionneur de l'équipe de France

Légende du football mondial et de l'histoire du sport français, Zinédine Zidane est officiellement nommé nouveau sélectionneur de l'équipe nationale de France. C'est ce qu'a annoncé la Fédération Française de Football (FFF) sur son site officiel.

Zamin.uz présente les détails du nouveau poste de l'expert légendaire, les termes du contrat et les perspectives de cette nouvelle ère pour les Bleus.

1. La légende remplace Deschamps : un contrat stratégique de 4 ans

Zinédine Zidane succède à son compatriote et ancien coéquipier Didier Deschamps au poste de sélectionneur de l'équipe de France.

Comme rapporté précédemment, le contrat de travail de Zidane avec l'équipe nationale est jusqu'à la Coupe du Monde 2030, soit pour une durée de 4 ans .

Extrait du communiqué officiel de la Fédération Française de Football :

« Zinédine Zidane est nommé sélectionneur de l'équipe de France. Un contrat de 4 ans a été signé, courant jusqu'à la fin de la Coupe du Monde 2030. »

2. Records au Real Madrid et expérience d'entraîneur phénoménale

Zinédine Zidane n'est pas seulement un joueur immense, il est aussi reconnu comme l'un des entraîneurs les plus titrés de notre époque.

En tant qu'entraîneur du Real Madrid, il est devenu le premier et le seul coach de l'histoire du football à remporter trois Ligues des Champions consécutives . Son génie tactique et sa capacité à gérer des effectifs de stars seront désormais au service de l'équipe de France.

Faits clés sur Zinédine Zidane et l'équipe de France

Aspect / Indicateur

Détails

Nouveau sélectionneur

Zinédine Zidane

Entraîneur remplacé

Didier Deschamps

Durée du contrat

4 ans (jusqu'à la fin de la Coupe du Monde 2030)

Succès majeur (en tant qu'entraîneur)

3 Ligues des Champions consécutives avec le Real Madrid

Dernier résultat de l'équipe

4ème place à la Coupe du Monde (défaite en demi-finale contre l'Espagne, et contre l'Angleterre pour la 3ème place)

3. Résultats de la France en Coupe du Monde et nouveaux objectifs

Pour rappel, l'équipe de France a atteint les demi-finales lors de la dernière Coupe du Monde, s'inclinant face au futur champion, l'Espagne. Lors du match pour la troisième place, les Français ont été battus par l'Angleterre, terminant la compétition à la 4ème place .

La mission principale confiée à Zinédine Zidane est de restructurer l'équipe, d'intégrer de nouveaux talents et de ramener la France au sommet du football mondial.

L'arrivée de Zinédine Zidane à la tête de l'équipe de France marque le début d'une ère nouvelle et passionnante dans le football international.

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Pensez-vous que Zinédine Zidane pourra mener l'équipe de France à la victoire lors de la Coupe du Monde 2030 ? Laissez vos pronostics et avis en commentaires !

Zinédine ZidaneFranceReal MadridDidier DeschampsFédération française de football
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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