La Chine lance la production en série de ses lithographies DUV par immersion

La Chine a franchi une étape importante vers son autonomie technologique sur le marché des semi-conducteurs en lançant la production en série de lithographies DUV par immersion de fabrication locale. Selon les informations rapportées par The Information, citant ses propres sources, les premiers exemplaires de cet équipement de haute technologie devraient être livrés aux principaux fabricants de puces du pays dès cette année. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Dans le cadre de ce projet d'importance stratégique, des plans précis ont été fixés pour le fabricant pour les années à venir. En particulier, il est prévu de produire environ cinq machines de ce type au cours de l'année 2026, tandis qu'à l'horizon 2027, l'objectif est de porter ce chiffre à 20 unités par an. Bien que le nom de l'entreprise fabricante n'ait pas été officiellement divulgué, des sources soulignent que plusieurs grandes entreprises chinoises se cachent derrière cette initiative, notamment la startup publique Shanghai Yuliangsheng Technology.

Processus de test et aspects spécifiques de la production

Les tests visant à évaluer les capacités de la nouvelle technologie ont déjà commencé. Il est rapporté qu'un prototype de lithographie DUV par immersion est testé avec succès sur le site de production de SMIC depuis septembre 2025. Bien que les composants principaux de l'équipement soient fabriqués en Chine même, certaines pièces détachées extrêmement critiques sont achetées auprès d'entreprises japonaises. Précisément, les problèmes liés à la fourniture de ces composants constituent actuellement le principal facteur limitant le rythme de la production en série.

La lithographie DUV par immersion est considérée comme l'une des technologies les plus complexes dans la création de micro-puces modernes. De tels appareils permettent de produire des puces basées sur un processus technologique d'environ 27 nm en un seul cycle d'exposition. Si la technologie d'exposition multiple (multiple patterning) est appliquée, les équipements sont également capables de produire des micro-puces avancées du niveau d'environ 7 nm.

Pression des États-Unis et principales entreprises chinoises

Le lancement de la production par la Chine de ses propres équipements lithographiques intervient dans un contexte de sanctions et de pressions accrues de la part des États-Unis. Actuellement, le projet de loi MATCH Act est débattu au Congrès américain. Si ce document est approuvé, il pourrait être interdit à l'entreprise néerlandaise ASML non seulement de fournir de nouveaux systèmes DUV par immersion aux entreprises chinoises, mais aussi d'assurer la maintenance technique des équipements déjà installés.

À l'heure actuelle, les entreprises potentiellement menacées par ce risque incluent SMIC, Hua Hong Semiconductor et ChangXin Memory Technologies (CXMT). Ce sont précisément ces grands acteurs industriels qui figurent sur la liste des premiers bénéficiaires des nouvelles lithographies locales. L'introduction de la nouvelle technologie locale devrait permettre à la Chine d'atténuer considérablement l'impact des restrictions étrangères.