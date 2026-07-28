Mercato estival : les géants européens bouleversent les plans de Barcelone

Les principaux clubs du football européen sont entrés dans une compétition complexe et interconnectée en cette période de mercato estival. Chaque succès ou échec sur le marché des transferts déclenche une réaction en chaîne pour les autres équipes. En particulier, le choc des intérêts entre des géants tels que le Real Madrid, Barcelone, l'Atlético de Madrid, le RB Leipzig, Manchester United, Arsenal et le PSG devrait déterminer le rapport de force pour la saison prochaine. C'est ce que rapporte Goal.com .

Il s'avère que cette bataille sur le marché des transferts tourne autour de joueurs tels que Vinicius Junior, Julián Álvarez, Rodri, Yann Diomande, Vesnik Aslani, Aurélien Tchouaméni, Bradley Barcola, Junior Kroupi et Ferran Torres. Cette concurrence féroce et ces exigences financières obligent de nombreuses équipes à modifier leur stratégie.

Les problèmes de transfert pour Barcelone et Hansi Flick

Le club catalan du FC Barcelone est directement lié à la situation de quatre joueurs clés lors de ce mercato estival. L'entraîneur Hansi Flick considère Julián Álvarez comme le principal candidat pour remplacer Robert Lewandowski. Cependant, la direction de l'Atlético de Madrid n'a pas l'intention de laisser partir l'attaquant argentin et se montre inflexible lors des négociations.

Si le transfert d'Álvarez s'avère impossible, les Catalans pourraient se tourner vers Vesnik Aslani comme option alternative. Cependant, le club allemand du RB Leipzig mène également une lutte acharnée pour ce joueur. Par conséquent, la concurrence financière entre Barcelone et Leipzig s'annonce très complexe.

Incertitudes autour de Kroupi et Torres

Concernant Junior Kroupi, des hésitations persistent au sein du club. Bien que l'entraîneur Hansi Flick ait approuvé l'arrivée du jeune joueur dans son équipe, la direction n'a pas encore pris de décision unanime quant à son acquisition, ce qui réduit la probabilité de voir le transfert se réaliser.

L'avenir de Ferran Torres est également incertain. L'attaquant, dont le contrat expire dans un an, n'a pas encore signé de nouveau bail. Son destin pourrait dépendre en grande partie de la capacité du club à recruter Julián Álvarez.

La politique de transfert des autres géants

Selon les analyses, pour de nombreux autres top-clubs, les achats estivaux servent simplement à étoffer l'effectif et à renforcer des postes spécifiques. Par exemple, le PSG ne souffrira en rien de l'échec du transfert de Yann Diomande ou de la perte de Ferran Torres de derniere minute. L'effectif actuel à la disposition de Luis Enrique permet au club parisien de lutter avec succès tant en championnat de France qu'en Ligue des champions.

Dans le même temps, les rumeurs envoyant Rodri au Real Madrid attirent également beaucoup d'attention. Bien que le milieu de terrain de Manchester City puisse apporter un énorme bénéfice au club merengue, les Blancos disposent déjà de joueurs tels qu'Aurélien Tchouaméni et Eduardo Camavinga capables d'accomplir cette tâche.