Neymar dément les informations concernant un conflit dans le vestiaire de Santos

Neymar, la star du club brésilien de Santos, a réagi fermement aux informations selon lesquelles il aurait insulté de jeunes joueurs dans le vestiaire après le dernier match de l'équipe. Selon Goal.com, l'attaquant expérimenté a catégoriquement rejeté ces rumeurs infondées et a montré, à travers une photo ironique sur les réseaux sociaux, que la cohésion règne toujours au sein de l'équipe. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Le match dramatique du championnat national contre Chapecoense s'était soldé par un match nul 2-2. Les médias locaux avaient rapporté qu'après cette rencontre, le capitaine de 34 ans — auteur des deux buts de Santos — s'était accroché avec ses coéquipiers, et plus particulièrement avec le jeune joueur Gabriel Bontempo.

Une réponse cinglante aux rumeurs

Selon les informations relayées par la presse brésilienne, Neymar aurait vivement critiqué son jeune coéquipier, rabaissé sa forme et prédit qu'il jouerait en deuxième division la saison prochaine. Cependant, l'ancien attaquant de Barcelone a immédiatement nié ces fausses informations et a publié une déclaration sur son compte Instagram.

D'après ESPN, pour mettre un terme à ces provocations, Neymar a partagé une photo de lui avec Gabriel Bontempo, accompagnée d'un emoji hilarante et d'un commentaire humoristique sur un ton taquin. Bontempo a à son tour partagé cette publication, confirmant ainsi qu'il n'y avait aucun conflit dans l'équipe.

Ambiance footballistique et responsabilité

Expliquant la situation dans le vestiaire lors de son message vidéo, Neymar a souligné qu'une telle rigueur et de telles exigences étaient monnaie courante dans les équipes de football :

Après le match, tous les joueurs ont collectivement assumé leurs responsabilités

Lucas Verissimo, Willian Arao, Gabi Barbosa et Neymar ont exprimé ouvertement leurs points de vue sur la situation

Il n'y a eu aucune pression ni insulte envers les jeunes

L'exigence est tout à fait naturelle dans toute équipe professionnelle qui aspire à la victoire

Le leader du club historique a critiqué les propagateurs de fausses nouvelles, exigeant que ceux qui sont étrangers au véritable milieu du football cessent de telles affabulations. Il a affirmé qu'il ne tolérerait plus ces provocations sans fondement et a rappelé que l'unité au sein de l'équipe était plus importante que jamais.