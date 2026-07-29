Visite du président ukrainien aux États-Unis et son entretien avec Fox News

Lors de sa visite officielle aux États-Unis, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a accordé une interview à la chaîne Fox News, abordant la situation actuelle sur le front, les avancées de l'industrie de défense et l'attitude de Moscou face aux négociations de paix.

Zamin.uz Présente les déclarations de Zelensky, ses entretiens à huis clos avec Donald Trump à la Maison-Blanche et les détails clés de sa visite à Washington.

1. « La Russie perd 30 000 soldats par mois » : L'initiative est passée du côté ukrainien

Zelensky a souligné que malgré les lourdes pertes subies par la Russie, la guerre se poursuit, mais que l'initiative stratégique sur le front n'est plus entre les mains de Moscou. Environ 500 entreprises locales ukrainiennes développent actuellement des technologies modernes et des drones pour l'industrie militaire.

Le dirigeant ukrainien a noté que les armes de haute technologie et la capacité de frappe à longue portée ont radicalement changé la situation sur le front.

Extrait de l'interview de Volodymyr Zelensky sur Fox News : « Nous voulons arrêter la guerre. Le président Trump et nos partenaires européens le souhaitent aussi, mais Poutine ne le veut pas. La Russie perd environ 30 000 militaires chaque mois. Malgré ces pertes colossales, le Kremlin n'accepte aucune proposition de dialogue ou de cessez-le-feu temporaire. »

2. Frappes à longue portée contre des cibles en Russie et en Crimée

L'armée ukrainienne a considérablement étendu sa capacité à frapper à longue distance des cibles militaires et logistiques sur le territoire russe et en Crimée annexée.

Selon Zelensky, ce sont précisément les drones et les armes locales de haute technologie qui permettent de sauver la vie des soldats ukrainiens et de reprendre l'initiative sur la ligne de front.

3. Négociations à huis clos à la Maison-Blanche : Trump et la licence des systèmes Patriot

Le 28 juillet, lors de sa visite à Washington, Zelensky a tenu une réunion de plus d'une heure à huis clos avec le président américain Donald Trump à la Maison-Blanche. Les discussions se sont concentrées sur les points suivants :

Systèmes Patriot : Obtenir une licence pour la production conjointe de missiles intercepteurs pour les systèmes de défense aérienne Patriot en Ukraine ;

Coopération militaire : Lockheed Martin et échanges technologiques avec d'autres géants de la défense ;

Solution diplomatique : Mettre fin au conflit par la voie diplomatique et relancer le processus de paix.

Après la rencontre, Zelensky a qualifié l'échange de « bon et significatif ». Donald Trump a également écrit sur son réseau Truth Social : « Ce fut un grand honneur de rencontrer le président Zelensky, les négociations se sont très bien passées. »

4. Hommage au sénateur Lindsey Graham et nouvelle loi sur les sanctions

Dans le cadre de sa visite à Washington, Zelensky a également assisté à la cérémonie d'adieu du sénateur Lindsey Graham, l'un des plus fervents soutiens de l'Ukraine aux États-Unis, récemment décédé.

Le même jour, le Sénat américain a approuvé le passage à l'étape suivante de discussion du projet de loi sur de nouvelles sanctions strictes contre la Russie et l'Iran, préparé à l'initiative de Graham.

Faits marquants de la visite de Zelensky aux États-Unis et de son interview sur Fox News

Aspect / Détails Détails Date de la visite 28 juillet Réunion principale Négociations à huis clos avec Donald Trump à la Maison-Blanche (plus d'une heure) Sujet principal discuté Licence de production de missiles Patriot et diplomatie Pertes mensuelles de la Russie Estimation de Zelensky : ~30 000 militaires Industrie de défense ukrainienne Environ 500 entreprises technologiques locales Décision du Sénat Loi sur de nouvelles sanctions contre la Russie et l'Iran promue

Les événements autour de la guerre en Ukraine, les réunions de haut niveau à Washington et les efforts diplomatiques sont au centre de la politique mondiale.

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