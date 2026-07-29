Un célèbre blogueur s'émerveille devant Dastan Satpayev à Chelsea

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Un célèbre blogueur s'émerveille devant Dastan Satpayev à Chelsea

Le célèbre blogueur mexicain et créateur de contenu footballistique Carlos Reynoso a appelé ses abonnés à prêter une attention particulière aux performances de Dastan Satpayev, attaquant de l'équipe nationale du Kazakhstan et du club londonien de Chelsea.

Zamin.uz propose des informations sur les éloges autour de la nouvelle jeune étoile des Blues, les détails de ses débuts et son prochain match.

1. « Une pépite à connaître absolument » : L'admiration du blogueur mexicain

Carlos Reynoso, qui compte près de 100 000 abonnés sur le réseau social X (anciennement Twitter), a hautement évalué les performances de l'attaquant kazakh de 17 ans et l'a présenté en détail aux fans de football.

Extrait de la publication de Carlos Reynoso sur X :

« Vous l'avez reconnu ? Le voilà, il a marqué son premier but — le tout premier sous l'ère Xabi Alonso ! Faites sa connaissance, Dastan Satpayev. L'une des nouvelles recrues de Chelsea et la pépite du football kazakh que vous devez absolument connaître ! »

2. Des débuts étincelants à Chelsea : Un thriller en 6-4 et un but

Pour rappel, le 28 juillet, Dastan Satpayev a réussi à inscrire son premier but sous les couleurs de Chelsea, entraîné par Xabi Alonso. Les Londoniens de l'Australie s'étaient imposés 6-4 lors d'un match amical contre les Western Sydney Wanderers.

Le jeune talent kazakh de 17 ans a non seulement été l'auteur d'un but, mais a également pris une part active dans la construction du deuxième but de son équipe.

3. Prochain test : Le derby face à Tottenham

La tournée de pré-saison de Chelsea se poursuit. Le 1er août, au stade Accor de Sydney, les Londoniens dirigés par Xabi Alonso affronteront leur grand rival, Tottenham, lors d'un match amical. Une prestation convaincante de Satpayev est également attendue lors de cette rencontre.

Faits clés concernant Dastan Satpayev et ses débuts à Chelsea

Aspect / Élément

Détails

Joueur

Dastan Satpayev (Kazakhstan)

Âge

17 ans

Club et entraîneur

Chelsea (Londres) / Xabi Alonso

Match du premier but

Chelsea – Western Sydney Wanderers (6-4)

Date du match

28 juillet

Prochain match

1er août (contre Tottenham, Sydney, stade Accor)

Les premiers pas réussis des jeunes footballeurs d'Asie centrale au sein des grands clubs européens et mondiaux constituent une immense fierté pour le football de toute la région.

Partagez immédiatement cet article brûlant avec vos amis, collègues et groupes de passionnés de football !

Pensez-vous que Dastan Satpayev parviendra à s'imposer dans le onze titulaire de Chelsea sous la houlette de Xabi Alonso ? Laissez vos avis et pronostics dans les commentaires !

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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