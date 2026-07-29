Chelsea s'apprête à boucler le transfert surprenant de Danny Welbeck

L'un des transferts les plus inattendus de la saison estivale dans le football anglais est sur le point de se concrétiser. Selon la BBC, l'attaquant de Brighton Danny Welbeck a reçu l'autorisation de passer sa visite médicale au stade de Stamford Bridge à Londres et se prépare à rejoindre Chelsea. L'arrivée de cet attaquant expérimenté attire l'attention car elle rompt radicalement avec la stratégie de la direction du club londonien, axée ces dernières années sur les jeunes joueurs. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

L'entraîneur Xabi Alonso, récemment nommé à la tête de Chelsea, a ciblé cet attaquant de 35 ans comme une priorité pour apporter de l'expérience à un effectif jeune en manque de régularité. Le joueur, également passé par Manchester United et Arsenal, devrait signer un contrat de deux ans avec le club après avoir passé sa visite médicale dans l'ouest de Londres. L'attaquant vétéran devrait participer dès la semaine prochaine à la tournée de pré-saison de l'équipe à Hong Kong.

Un virage radical dans la politique de transferts

Ayant terminé la saison dernière de Premier League à une décevante 10e place, Chelsea a dû revoir sa stratégie de recrutement. En interne, il a été admis qu'une dépendance excessive envers les jeunes a empêché l'équipe de lutter pour les trophées. Par conséquent, le recrutement d'un joueur expérimenté tel que Danny Welbeck témoigne d'un changement d'objectifs de la part de la direction.

Bien que certains experts s'interrogent sur l'utilité d'un attaquant d'un tel âge, Welbeck a prouvé la saison dernière qu'il pouvait encore performer au plus haut niveau. Lors du dernier exercice, il a disputé 37 des 38 matches de Premier League avec Brighton, terminant meilleur buteur du club avec 13 réalisations. Il détient également le record du meilleur buteur de l'histoire du club en Premier League avec 46 buts en 176 apparitions dans l'élite.

Changements en attaque et dégraissage de l'effectif

L'arrivée de Danny Welbeck à Chelsea entraînera d'importants changements dans le secteur offensif. Le club londonien compte actuellement six attaquants, et la direction est prête à écouter les offres pour certains d'entre eux. En particulier, l'avenir de joueurs comme Nicolas Jackson, Liam Delap et Marc Guiu s'inscrit en pointillé. Dans le même temps, Emmanuel Emegha, arrivé de Strasbourg, pourrait conserver sa place en équipe première, l'objectif principal étant de bâtir un effectif équilibré.