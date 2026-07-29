Nouvelle escalade au Moyen-Orient : l'Iran a tiré des missiles balistiques sur des bases américaines

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Nouvelle escalade au Moyen-Orient : l'Iran a tiré des missiles balistiques sur des bases américaines

Dans la nuit du 29 juillet, le Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) d'Iran a tiré plusieurs missiles balistiques depuis le territoire iranien en direction des forces militaires américaines au Moyen-Orient. Le commandement militaire américain a qualifié cette action de « tentative d'attaque surprise » et a annoncé que toutes les troupes de la région avaient été placées en état d'alerte maximale.

Zamin.uz présente la déclaration du CENTCOM, les données des sources ainsi que les derniers détails du conflit politico-militaire entre les États-Unis et l'Iran.

1. CENTCOM : Tous les missiles ont été détruits en plein vol

Selon les informations officielles diffusées par le Commandement central des États-Unis (CENTCOM), tous les missiles balistiques lancés par Téhéran ont été interceptés et abattus avec succès en plein vol par les systèmes de défense antiaérienne.

Actuellement, les troupes américaines dans la région restent en état d'alerte maximale et la situation est suivie de près.

Extrait de la déclaration du CENTCOM :

« Les missiles balistiques tirés depuis le territoire iranien ont été neutralisés en plein vol par nos systèmes de défense antimissile. Les forces américaines dans la région restent en état d'alerte maximale et sont pleinement prêtes à répondre immédiatement à toute menace. »

2. Attaque contre une base américaine en Jordanie et « pause » de Trump

Selon le journaliste Barak Ravid du média Axios, qui cite ses sources, les frappes de missiles iraniens ont ciblé une base militaire américaine située en Jordanie.

Il est à noter qu'il s'agit de la première attaque ouverte aux missiles menée par Téhéran après que le président américain Donald Trump a décidé de suspendre temporairement les opérations militaires à grande échelle contre l'Iran.

3. Chronologie de l'escalade : détroit d'Ormuz et frappes aériennes nocturnes

Le conflit militaire entre Washington et Téhéran avait atteint son paroxysme à la mi-juillet :

  • Du 12 au 24 juillet : L'aviation américaine a mené une série de frappes aériennes nocturnes sur des infrastructures militaires en territoire iranien. Washington a justifié cela par la nécessité d'assurer la sécurité des navires citernes commerciaux dans le détroit d'Ormuz et de limiter les capacités de l'Iran.

  • Violation de l'accord : Selon les données américaines, malgré les termes de l'accord-cadre de paix entre Washington et Téhéran, le CGRI a poursuivi ses attaques contre les pétroliers dans le détroit d'Ormuz et a frappé des bases américaines dans les pays voisins.

  • Pertes et avertissement : Le 21 juillet, Donald Trump avait averti que la mort de militaires américains vaudrait à l'Iran « une riposte plusieurs fois plus sévère ». Depuis le début de la nouvelle escalade, le CENTCOM a confirmé la mort de 3 militaires américains.

4. Pourquoi Trump avait-il retardé les attaques contre l'Iran ?

Selon le New York Times, après le 24 juillet, les deux camps se sont abstenus de s'attaquer mutuellement pendant plusieurs jours. Lors d'une réunion à huis clos avec ses principaux conseillers, Donald Trump avait décidé de reporter de nouvelles frappes massives contre l'Iran.

Selon le journal, cette décision a été motivée par deux facteurs principaux principaux :

  1. Épuisement des stocks : La diminution des stocks de missiles intercepteurs pour les systèmes de défense antiaérienne, notamment les complexes Patriot.

  2. Risque économique : La menace qu'un affrontement militaire total entre les belligérants provoque une grave crise dans l'énergie mondiale et l'économie globale.

Faits essentiels sur le conflit militaire entre les États-Unis et l'Iran

Aspect / Mesure

Détails

Date de l'incident

Dans la nuit du 29 juillet

Type d'attaque

Missiles balistiques lancés depuis le territoire iranien

Cible

Base américaine en Jordanie et forces américaines au Moyen-Orient

Résultat de la défense antiaérienne

CENTCOM : Tous les missiles ont été abattus en plein vol

Pertes militaires américaines

3 militaires tués lors de l'escalade

Raisons de la pause américaine

Risque de pénurie de missiles Patriot et crise énergétique mondiale

Les tensions militaires au Moyen-Orient, les attaques de missiles et les questions de sécurité énergétique affectent directement l'économie et la politique mondiales.

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Selon vous, après cette nouvelle attaque de missiles par l'Iran, les États-Unis vont-ils relancer des frappes aériennes à grande échelle sur le territoire iranien ? Laissez vos avis et pronostics dans les commentaires !

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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