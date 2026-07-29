Neymar met fin à sa carrière internationale avec le Brésil

Neymar, la star de l'équipe nationale du Brésil et du club de Santos, a officiellement annoncé la fin de sa carrière internationale. Selon Goal.com, l'attaquant expérimenté de 34 ans a pris cette décision après la douloureuse défaite contre la Norvège en 1/8 de finale de la Coupe du Monde 2026. Le parcours décevant de l'équipe dirigée par Carlo Ancelotti lors du mondial s'est avéré être la dernière compétition de Neymar sous le maillot national. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Après le match décisif au MetLife Stadium, Neymar a quitté le terrain en larmes, mettant fin à ses 16 années de carrière internationale. À l'époque, bien que l'ancien attaquant du FC Barcelone et du Paris Saint-Germain ait marqué sur penalty en fin de match, il n'avait pas pu empêcher l'élimination de son équipe. Il a souligné qu'il avait tout donné au cours de sa longue carrière en sélection et qu'il s'était toujours battu pour le maillot jaune.

Histoire en équipe nationale et nouvelle page

« Mon temps en équipe nationale est arrivé à sa fin. J'ai écrit l'histoire, j'ai été très heureux, j'ai donné mon âme et mon sang, je me suis toujours battu pour le maillot jaune, mais je ne le souhaite plus », a déclaré Neymar, clarifiant son avenir. Pour le meilleur buteur de l'histoire du football brésilien, cette décision marque la fin d'une ère. Désormais, il concentrera toute son attention sur sa carrière dans son club d'enfance, Santos.

Par ailleurs, l'attaquant a également réagi aux récentes tensions au sein du club. Des rapports circulaient dans les médias selon lesquels il aurait humilié les jeunes joueurs Gabriel Bontempo et Joao Ananias dans le vestiaire de Santos, se moquant de leurs qualités techniques. Ces informations, apparues après le match nul 2-2 contre Chapecoense, avaient suscité de vives discussions dans l'opinion publique.

Situation au club et prochaines victoires

Neymar a fermement nié ces rumeurs, les qualifiant de calomnies. Selon lui, après le match, il a simplement exprimé son mécontentement vis-à-vis du jeu de l'équipe et a exigé de meilleurs efforts. « C'est triste et frustrant, mais je ne suis pas le coupable. En tant que capitaine, j'avais le droit de le dire », a déclaré l'attaquant.

Sur le terrain, Neymar reste une figure clé pour Santos. Lors d'une récente rencontre continentale, il est sorti du banc pour aider son équipe à s'imposer 4-2 contre le club vénézuélien de l'Universidad Central. Cette victoire a permis à Santos de se qualifier pour les 1/8 de finale de la Copa Sudamericana, où l'équipe affrontera le club équatorien de Macara.