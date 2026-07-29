Le fondateur de Telegram Pavel Durov visé par un avis de recherche international

Le Service fédéral de sécurité de la Russie a ouvert une procédure pénale à l'encontre de Pavel Durov, fondateur de la messagerie Telegram, et l'a placé sur la liste des personnes recherchées à l'échelle internationale. Selon RIA Novosti et d'autres sources, l'entrepreneur est accusé de complicité de terrorisme, et cette décision a suscité de vives inquiétudes au sein de la communauté IT mondiale et parmi les utilisateurs de la messagerie. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon les données du FSB, une accusation officielle a été portée contre Pavel Durov en vertu de la partie 1.1 de l'article 205.1 du Code pénal de la Russie. Cet article couvre les crimes d'aide à l'activité terroriste et a servi de base à des mesures strictes de la part des organes d'enquête.

Revendications de l'agence et questions de sécurité

Le service spécial russe affirme que l'administration de Telegram n'a pas obtempéré aux demandes de suppression des chaînes, chats et bots utilisés pour préparer des actes de sabotage et de terrorisme sur le territoire du pays, ainsi que pour organiser des cyberfraudes. Les représentants de l'agence affirment que ces circonstances ont entraîné des pertes en vies humaines et des milliards de roubles de dommages matériels.

Aujourd'hui l'une des plateformes les plus grandes et populaires au monde, Telegram a été créé en 2013 par Pavel Durov. Actuellement, l'audience active mensuelle de la messagerie dépasse le milliard d'utilisateurs, ce qui en fait la principale source de communication et d'information pour des millions de personnes.

Réaction de la messagerie et de son dirigeant

Il est indiqué qu'au moment de l'annonce de cet avis de recherche international et de cette procédure pénale, Pavel Durov et les représentants officiels de la plateforme Telegram n'avaient pas encore fait de commentaires publics concernant cette décision des autorités russes. Le climat médiatique autour de la situation reste tendu.

Rappelons que Telegram a déjà été confronté à des conflits majeurs par le passé concernant les exigences de divers États en matière de sécurité et de fourniture de données. Cependant, les accusations actuelles et le processus de mise en recherche internationale sont suivis de près par les spécialistes pour évaluer leur impact sur l'activité future de la plateforme et son statut juridique mondial.