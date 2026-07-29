De violents feux de forêt en France réduisent plus de 100 maisons en cendre

·30·Monde
De violents feux de forêt en France réduisent plus de 100 maisons en cendre

De violents feux de forêt survenus à Le Porge, dans le sud-ouest de la France, ont causé d'importants dégâts. En raison des flammes intenses, plus de 100 habitations ont été réduites en cendre, et l'incendie s'est propagé aux zones forestières et à de vastes espaces naturels.

Des milliers de pompiers ont été mobilisés pour maîtriser l'incendie. Des équipements spéciaux, des avions bombardiers d'eau et des hélicoptères ont également été déployés.

Afin d'assurer la sécurité de la population, près de 220 000 personnes ont été évacuées des zones à risque. Pour l'instant, aucune information officielle n'a été communiquée concernant des victimes ou des blessés.

Les spécialistes soulignent que la canicule intense, la sécheresse prolongée et un temps venteux ont été les principaux facteurs de la propagation rapide de l'incendie sur une vaste zone.

Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Charos
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Vente de terres sans précédent au Tadjikistan : 133 fonctionnaires traduits en justiceVente de terres sans précédent au Tadjikistan : 133 fonctionnaires traduits en justiceAujourd'hui, 14:47Un Ozbekistanien condamné à une amende pour avoir harcelé un lynx en RussieUn Ozbekistanien condamné à une amende pour avoir harcelé un lynx en RussieAujourd'hui, 14:08Un Britannique établit un record en mangeant 15 bâtonnets de poisson en une minuteUn Britannique établit un record en mangeant 15 bâtonnets de poisson en une minuteAujourd'hui, 13:54Sixième décès enregistré à New York suite à la propagation d'une bactérie dangereuseSixième décès enregistré à New York suite à la propagation d'une bactérie dangereuseAujourd'hui, 13:30Tragédie familiale aux USA : un homme abat sa femme et ses six enfantsTragédie familiale aux USA : un homme abat sa femme et ses six enfantsAujourd'hui, 13:22Un père qui craignait les pleurs de son bébé surprend les passagersUn père qui craignait les pleurs de son bébé surprend les passagersAujourd'hui, 13:14
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Monde actualités

Des scientifiques ont calculé quand la vie sur Terre prendra fin
Des scientifiques ont calculé quand la vie sur Terre prendra fin
Un grand requin blanc apparaît dans l'Atlantique, un spécimen encore plus grand approche
Un grand requin blanc apparaît dans l'Atlantique, un spécimen encore plus grand approche
Fatemeh, l'artiste qui peint avec ses pieds, réalise son rêve de rencontrer Ronaldo
Fatemeh, l'artiste qui peint avec ses pieds, réalise son rêve de rencontrer Ronaldo
Le plus beau mot du monde a été annoncé
Le plus beau mot du monde a été annoncé
La tendresse de cette éducatrice de maternelle a conquis le cœur de millions de personnes
La tendresse de cette éducatrice de maternelle a conquis le cœur de millions de personnes
La photo de Lamine Yamal avec des liasses de billets après la finale suscite le débat sur les réseaux
La photo de Lamine Yamal avec des liasses de billets après la finale suscite le débat sur les réseaux
L'étrange requête de Lamine Yamal à la Fédération espagnole suscite de nombreux débats
L'étrange requête de Lamine Yamal à la Fédération espagnole suscite de nombreux débats
Un jouet viral envoie des enfants à l'hôpital
Un jouet viral envoie des enfants à l'hôpital