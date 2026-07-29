De violents feux de forêt en France réduisent plus de 100 maisons en cendre

De violents feux de forêt survenus à Le Porge, dans le sud-ouest de la France, ont causé d'importants dégâts. En raison des flammes intenses, plus de 100 habitations ont été réduites en cendre, et l'incendie s'est propagé aux zones forestières et à de vastes espaces naturels.

Des milliers de pompiers ont été mobilisés pour maîtriser l'incendie. Des équipements spéciaux, des avions bombardiers d'eau et des hélicoptères ont également été déployés.

Afin d'assurer la sécurité de la population, près de 220 000 personnes ont été évacuées des zones à risque. Pour l'instant, aucune information officielle n'a été communiquée concernant des victimes ou des blessés.

Les spécialistes soulignent que la canicule intense, la sécheresse prolongée et un temps venteux ont été les principaux facteurs de la propagation rapide de l'incendie sur une vaste zone.