Li Auto commente l'incident visuel et le dysfonctionnement survenu dans le parking

Une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, qui a suscité de nombreux débats, montre qu'une voiture Li Auto n'a pas réussi à terminer sa procédure de stationnement automatique pendant une longue période dans un parking souterrain, ce qui a soulevé plusieurs questions. Cette situation a attiré l'attention non seulement des conducteurs, mais aussi de ceux qui s'intéressent aux capacités des systèmes de pilotage automatique modernes. Les images partagées en ligne ont donné lieu à de nombreuses discussions. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon la publication ixbt.com, bien que la voiture ait reculé à plusieurs reprises et changé de trajectoire, elle n'a pas pu entrer dans l'emplacement désigné, provoquant un embouteillage derrière elle. Par la suite, le conducteur a été contraint d'arrêter manuellement la voiture. Cet incident a relancé le débat sur les limites des systèmes automatisés lors de leur fonctionnement.

Obstacle et causes techniques

Li Xinyan, responsable de la gamme de produits chez Li Auto, a fourni un commentaire officiel sur la situation et a apporté des précisions concernant la vidéo sur les réseaux sociaux. Selon lui, lors de l'utilisation de la fonction de stationnement à distance, un vélo électrique garé derrière l'emplacement choisi a créé un obstacle. C'est précisément cet obstacle qui a empêché la voiture de terminer sa manœuvre.

Le représentant de l'entreprise a souligné que le système intelligent spécialisé dans la sécurité a tenté à plusieurs reprises de choisir une trajectoire sûre pour contourner l'obstacle. Cependant, en raison de conditions complexes et d'un espace limité, le processus a pris du temps. Le propriétaire de la voiture a également confirmé cette version, admettant qu'il n'avait vu le vélo qu'en s'approchant de la voiture.

Futures mises à jour et conclusions

Le conducteur concerné a ajouté qu'il venait d'acheter la voiture et qu'il n'avait pas encore eu le temps d'apprendre toutes les capacités et fonctions du système. De tels cas montrent qu'il est important que les utilisateurs possèdent une certaine expérience lorsqu'ils travaillent avec des technologies modernes.

Partant de cette situation, les spécialistes de Li Auto, en collaboration avec les développeurs du système d'aide à la conduite, ont commencé à travailler sur l'amélioration des algorithmes de stationnement dans des conditions complexes. Les employés de l'entreprise ont annoncé que la mise à jour logicielle de la version 9.1, prévue pour septembre, augmentera l'efficacité du stationnement automatique.

Il est également prévu que le nouveau logiciel améliore considérablement les systèmes de notification concernant les obstacles qui empêchent la fin de la manœuvre. Cela permettra à l'avenir d'éviter des malentendus et des désagréments similaires.